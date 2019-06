Toulouse frappée par un spectaculaire orage de grêles : "C’est tombé d’un coup, c’était très impressionnant"

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

Un spectaculaire orage de grêle a frappé Toulouse mercredi soir. Des vents jusqu’à 137km/h se sont abattus sur la région, un record depuis 1999. Des vidéos impressionnantes ont circulé sur les réseaux sociaux. Et les témoignages affluent.

"C’est tombé d’un coup, c’était très impressionnant. En moins de 10 secondes, il y a eu une pluie torrentielle, c’était des rideaux d’eau et de grêles", rapporte auprès d’Europe 1 Juliette. Cette conductrice de 22 ans rentrait d’une soirée au restaurant et s’est retrouvée bloquée au milieu du déluge. "On ne voyait plus rien sur la route. Je sentais que je roulais dans l’eau, on ne voyait même plus les trottoirs. Il y avait des arbres tombés partout sur la route, avec beaucoup de branches", raconte-t-elle.

#Orage - Une rafale à 137 km/h a été relevée à #Toulouse-Francazal, a priori un record de vent pour cette station ! pic.twitter.com/RATn6FYA8a — Keraunos (@KeraunosObs) 19 juin 2019

"Dans la voiture, on sentait clairement qu’il y avait du vent, […] on était bousculé dans tous les sens", poursuit la jeune femme. "J’ai eu une grosse frayeur parce que je n’avais plus de batterie, j’étais seule dans la voiture, il y avait de nombreuses voitures arrêtées sur le côté. […] J’avais beau connaître la route par cœur, j’ai mis beaucoup de temps à rentrer chez moi."

Les intempéries ont provoqué de nombreux dégâts, rapporte France 3, notamment des infiltrations d’eau dans les maisons et les caves, mais dont l’ampleur n’était pas connue jeudi matin. Des orages violents avaient également éclaté dans les Hauts-de-France, mercredi, avec des inondations sur certaines communes, et une maison touchée par la foudre à Saint-Amand-les Eaux dans le Nord ; la toiture a été complètement détruite par l'incendie qui a suivi. Jeudi, le temps restera orageux sur les Pyrénées et le Nord-Est.