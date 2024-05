Tigrou, Ulk, Ulysse... Quel prénom a été le plus donné aux chats et aux chiens en 2023 ?

Comment les Français ont-ils appelé leurs petites boules de poils ? En 2023, les propriétaires de chiens et de chats ont encore été créatifs, selon un classement mené par l'I-CAD, la société d'identification des carnivores domestiques, et révélé par nos confrères de BFM TV.

2023 était placée sous l'année des U, puisque chaque année, le Livre des origines français (LOP) impose une lettre de l'alphabet pour aiguiller les nouveaux propriétaires de chiens et de chats. Du côté des canins, le prénom Ulysse arrive en tête des prénoms les plus donnés dans le pays, suivit part Uno et Una. Le prénom Ugo arrive en 4e position, tandis que certains ont préféré faire dans l'originalité. Les prénoms Nala et Tina sont ainsi respectivement en 5e et 6e position.

Les chats dérogent à la règle

Enfin, Ulka, Utah, Ulk et Usko compètent le classement. Du côté des chats, les propriétaires ont décidé de ne pas forcément suivre le calendrier du Livre des origines français. Si Ulysse est également le prénom le plus donné du côté des félins, la suite du classement est... surprenante.

Nala et Simba sont ainsi respectivement 2e et 3e, tandis que Tigrou et Minette sont en embuscade. Un seul autre prénom en U est présent dans le classement. Uno se place ainsi à la 6e place, suivi par Plume, Luna, Mimi et Cookie. De quoi proposer un classement haut en couleur.