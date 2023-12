Les chiens aussi peuvent donner leur sang pour en sauver d'autres malades ou blessés

L'établissement français du sang voit généralement une baisse des dons en décembre. C'est la même chose pour les vétérinaires qui manquent de sang canin. C'est à partir de ce constat que Lucas et son organisation, "We Are Social", ont lancé une opération sur Instagram pour attirer de nouveaux donneurs.

"Il y a entre sept et huit groupes sanguins chez le chien"

Le principe est simple : mettre en ligne une photo de son chien avec le message "bâtard donneur" pour permettre aux vétérinaires de renflouer leurs stocks. "Les vétérinaires vont pouvoir en fait recenser tous les chiens qui sont des donneurs potentiels dans leur région et les contacter pour une transfusion". Pour être donneur, un chien doit être jeune, adulte et peser plus de 20 kilos.

Et comme chez les humains, les sangs ne sont pas compatibles entre eux : "Il y a entre sept et huit groupes sanguins différents chez le chien. Et il faudra bien sûr, comme en médecine humaine, faire en sorte que le sang du donneur et de receveur soient compatibles", explique Patrick Varwaerde, chef de service à l'hôpital vétérinaire de Maisons-Alfort. Le type de sang ne dépend pas de la race du chien.

En clair, un labrador peut très bien donner son sang à un teckel s'ils sont du même groupe sanguin. La prise de sang ressemble en tout point à celle d'un humain avec, précise le vétérinaire, une petite sédation si l'animal est trop agité.