Tempête Gloria : le fleuve Agly, au nord de Perpignan, placé en vigilance rouge crue

Après s'est abattue sur l'Espagne, la tempête Gloria est arrivée en France hier, dans les Pyrénées-orientales. L'Agly, un fleuve qui traverse un bassin de plus de 30.000 habitants, au nord de Perpignan, a été placé en vigilance rouge crue à partir de 15 heures mercredi.

"Risque de crue majeure"

Des ordres d'évacuation dans six villages ont été donnés, selon la préfecture des Pyrénées-Orientales. La vigilance rouge signale un "risque de crue majeure", avec une menace "directe et généralisée sur la sécurité des personnes et des biens", selon Vigicrues. Le cours d'eau a atteint "sa côte d'alerte de 6,68 mètres", a précisé la préfecture.

La tempête Gloria a fait quatre morts et un disparu en Espagne, avant de remonter vers le sud de la France.