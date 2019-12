La réouverture de l'aéroport d'Ajaccio sera "certainement progressive", estime le patron d'Air Corsica

RÉACTION

Alors que plusieurs voyageurs demeurent bloqués sur le continent, la réouverture de l'aéroport d'Ajaccio, fermé samedi en raison des inondations causées par la tempête Fabien, pourrait attendre plusieurs jours. Invité lundi d'Europe 1, le président du directoire d'Air Corsica Luc Bereni indique en effet que la réouverture sera certainement "progressive".

"Nous avons mobilisé tous nos moyens, et nos 700 salariés sont sur le pont depuis samedi", explique-t-il, précisant que la compagnie aérienne a réactivé lundi l'ensemble de son programme de vol. "Nous avons transféré à Bastia les avions et les équipages prévus sur Ajaccio avec des navettes routières en place", détaille Luc Bereni. Et d'ajouter : "Le programme que nous avons déroulé tient et les premiers avions ont décollé".

"Les responsables espèrent une bonne nouvelle pour mardi"

Ainsi, "aucun mouvement aérien" n'est à prévoir au sein de l'aéroport d'Ajaccio pour la journée de lundi, confirme Luc Bereni. "Les responsables de l'aéroport espéraient encore une bonne nouvelle pour mardi, même si cela ne serait qu'une réouverture partielle", poursuit-il, "peut-être uniquement pour des vols de de jours ou des avions avec une charge limitée". Car même une fois la piste dégagée, d'autres vérifications seront nécessaires. Ainsi, la réouverture de l'aéroport "sera certainement une réouverture progressive", conclut Luc Bereni.