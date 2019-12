Tempête Fabien : "désemparés", des voyageurs bloqués sur le continent après la fermeture de l'aéroport d'Ajaccio

TÉMOIGNAGE

En Corse, le passage de la tempête Fabien laisse l’île de Beauté isolée. En raison des inondations, l'aéroport d'Ajaccio a fermé ses portes samedi et n'avait toujours pas rouvert lundi. Une décision qui laisse les voyageurs bloqués et leurs proches dans le désarroi, alors que les fêtes de Noël se rapprochent. À Ajaccio, Florence espère que sa fille, bloquée à Paris, pourra la rejoindre. "On est désemparé", confie-t-elle au micro d'Europe 1.

"Ils l'ont mis sur un vol pour Bastia. Mais vu les intempéries, la tempête, l'eau, les arbres qui sont tombés et les routes coupées, je ne pouvais pas la chercher sur Bastia donc elle est toujours sur Paris", explique cette mère de famille, déplorant le "silence complet" du côté des personnels compétents. "Je n'arrête pas de contacter Air Corsica et je n'ai aucune réponse de leur part", explique-t-elle. Et de conclure : "On est désemparé, on est les oubliés".

"On n'a très peu d'informations"

Lui aussi bloqué à Paris, Yannick dénonce "l'incertitude la plus totale" dans laquelle il se trouve, alors qu'il tente de rejoindre l'île après un voyage sur le continent, racontant les avances de frais nécessaires, ainsi que "le linge qui commence à manquer". "On n'a très peu d'informations", regrette-t-il. "J'espère que ce soir, nous serons à la maison".