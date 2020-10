Tempête Alex : le Morbihan placé en vigilance rouge

La tempête Alex devrait frapper violemment le Morbilhan la nuit de jeudi à vendredi. Météo France a ainsi place le département en vigilance "rouge" sur le Morbihan, selon Météo-France, en raison des vents importants qui sont attendus. La vigilance orange "vent violent" est également maintenue sur trois autres départements du nord-ouest : Côtes d'Armor, Ille-et-Vilaine, et la Loire-Atlantique.

La tempête Alex est attendue la nuit prochaine sur la Bretagne et l'ouest des Pays de Loire. Le département du Morbihan, placé en rouge, ne devrait pas être concerné dans sa totalité par les rafales supérieures à 130 km/h. Mais avec la violence et la rapidité du phénomène, on doit s'attendre à des rafales entre 130 et 150 km/h, sur le sud du département essentiellement.

Dans les trois départements en vigilance orange, on attend des rafales de l'ordre de 100 à 120 km/h dans l'intérieur, et 120 à 140 km/h sur le littoral, voire plus sur les caps exposés.

Sur la Vendée et le sud du Finistère, en vigilance jaune, de fortes rafales sur le littoral sont probables, de l'ordre de 110 à 120 km/h. Par ailleurs, l'épisode pluvieux associé au passage de cette perturbation tempétueuse donnera de forts cumuls de pluie en Bretagne.

La vigilance orange "pluie-inondation" est également maintenue sur les Côtes d'Armor le Finistère et le Morbihan. A noter également, pour le Finistère, une vigilance orange "crues" dans le secteur de Morlaix. Le temps sera aussi très agité dans le sud-est où une vigilance orange "orages" et "pluie-inondations" est lancée sur quatre départements : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes et Var.

Episode méditerranéen

Un épisode méditerranéen de forte intensité touchera vendredi la région PACA. Sur les Alpes-Maritimes et le Var, les pluies commenceront dès le matin, et s'intensifieront au cours de l'après-midi jusqu'en soirée, en particulier sur la partie nord-est du Var et le relief des Alpes-Maritimes. Les cumuls de pluie attendus jusqu'à samedi matin seront très importants, sur les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes, surtout sur le relief.

La Bretagne et le Cotentin connaîtront une météo agitée durant une bonne partie de la journée, avec des pluies parfois marquées et du vent, atteignant parfois 100 à 110 km/h sur les côtes, 80 à 90 km/h dans les terres.

Journée très perturbée à l'est

Sur la moitié est du pays, hormis la Corse et l'Alsace où la pluie n'arrivera que la nuit suivante, la journée s'annonce là aussi particulièrement perturbée. Le vent soufflera fort, jusqu'à 80 à 100 km/h en rafales, avant de se décaler à l'ouest.

Les pluies seront généralisées et souvent soutenues, notamment du Languedoc et PACA jusqu'à la vallée du Rhône. Sur les Alpes, la limite pluie-neige se situera vers 2.700 m, mais s'abaissera vers 1.300 à 1.500 m en soirée. De l'est de la Manche jusqu'aux Pays de Loire, après un passage pluvieux dans la nuit, le temps s'améliorera avec des éclaircies. Sur la Nouvelle-Aquitaine et l'ouest de l'Occitanie, il pleuvra le matin. Près de l'Océan, le vent restera assez fort.

La limite pluie-neige s'abaissera vers 1.500 m sur les Pyrénées. En soirée, sur la façade atlantique des rafales pourront atteindre 100 km/h sur le littoral aquitain. Les températures minimales varieront de 7 à 12 degrés, 10 à 17 près de la Méditerranée, et les maximales de 12 à 17 degrés, et 18 à 23 près de la Méditerranée.