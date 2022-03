TÉMOIGNAGE - Partie civile au procès du 13-Novembre, Bahareh dessine les audiences

TÉMOIGNAGE

Cela fait déjà plus de 6 mois que la Cour d’Assises spécialement composée de Paris juge 20 personnes pour les attentats du 13 novembre 2015, à Paris et à Saint-Denis. La semaine à venir est cruciale, car les accusés seront interrogés sur ce qu’ils ont fait les derniers jours précédant les attaques, et le soir même des faits. Justement, depuis le début des interrogatoires, une jeune femme, rescapée du bar attaqué Le Carillon, dans le 10e arrondissement, partie civile au procès, fait ses comptes-rendus en dessins. Bahareh les publie chaque soir sur son compte Twitter.

Elle s'empare des codes du manga

À 38 ans, cette consultante n’est pas dessinatrice professionnelle, pourtant chaque jour, elle représente parfaitement, à sa façon, tous les acteurs du procès. "Je mets l’accusé au centre de la planche, et tout autour, c’est ce qu’il s’est passé à l’audience. C’est un peu cette idée de manga, mais pour dessiner les avocats, je suis allée dans des traits un peu plus naturels. Puis avec des petits bonhommes marrants, des oiseaux qui passent…. Il y a beaucoup les codes du manga", explique-t-elle au micro d’Europe 1.

Mohamed Abrini est le premier à avoir été croqué, lors de son premier interrogatoire sur le fond, au mois de janvier. "C’est un accusé très volubile. Sur cette planche, on a aussi Averell Dalton parce que j’ai appris en off que les magistrats l’appelaient Averell (rires). J’aime bien aussi mettre des petites anecdotes comme ça, que j’ai entendu", détaille Bahareh, qui a trouvé à travers ses dessins un moyen de s’exprimer. "Nous, les parties civiles, sommes des acteurs silencieux, on le sait. Mais bon, moi, je ne sais pas être silencieuse donc j’avais besoin d’extérioriser ça."

"C’est une sorte de thérapie"

Le ton est parfois décalé, souvent drôle, parfois sarcastique, mais les propos rapportés ne sont jamais tronqués, pour une raison simple : "On est en train de juger des choses très graves, et en même temps, on rigole. Parfois, les avocats généraux font des vannes, le président fait des vannes… Et ce côté absurde, c’est la vie !" a précisé Bahareh. "C’est une façon de faire entrer les gens dans les tribunaux, de leur montrer l’humanité, l’absurdité, et le travail que font les magistrats et les avocats."

Pour la consultante, dessiner ce procès l’aide à comprendre ce qui lui est arrivé ce 13 novembre, ça lui permet aussi de réagir publiquement à ce qu’elle entend à l’audience. "C’est aussi une façon de prendre du recul, de ne pas rester que dans l’émotion, parce que pour comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, je pense qu’il faut prendre de la distance aussi, et l’humour ça sert à ça. C’est une sorte de thérapie, ça permet d’intellectualiser ce qui se passe, de passer par la réflexion, et cette démarche-là, dans la reconstruction, c’est hyper important pour moi", a-t-elle ajouté.

