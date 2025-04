Taxe de séjour pour les prisonniers : combien coûtent les détenus aujourd'hui en France ?

Les détenus vont devoir mettre la main à la poche. Dans une lettre adressée aux agents de l'administration, Gérald Darmanin annonce son souhait de rétablir les frais d'incarcération à la charge des détenus. Le ministre de la Justice entend ainsi responsabiliser les détenus et alléger les finances de l'État. Mais combien coûtent les détenus en France ?

C'est une addition qui est salée pour les contribuables français. Quatre milliards d'euros, c'est, selon Gérald Darmanin, ce que coûtent, chaque année, les prisons françaises. Cela représente près de 10 millions d'euros par jour.

32.000 euros par an pour chaque détenu

Ainsi, le coût moyen d'incarcération d'un seul détenu s'élève à 105 euros par jour. Selon la mission de recherche, Droit et Justice, ce chiffre grimpe à 200 euros pour ceux condamnés à de longues peines qui nécessitent, notamment, de plus de sécurité.

L'État doit donc débourser 32.000 euros par an, en moyenne, pour chaque détenu. Ces montants englobent les frais de fonctionnement et de gestion des établissements : personnel, entretien des bâtiments, alimentation, soins médicaux et autres services de base.

Les détenus peuvent, malgré tout, déjà être amenés à prendre en charge un certain nombre de dépenses personnelles. D'après l'observatoire international des prisons, ils consacrent en moyenne 200 euros par mois pour effectuer des achats non obligatoires : nourriture, produits d'hygiène, communications téléphoniques ou encore location de téléviseurs ou de réfrigérateurs.