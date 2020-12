Takenoko, Mysterium, King of Tokyo : pour Noël les Français ont plébiscité les jeux de société

Pour les parents qui en avaient assez de voir leurs enfants scotchés devant les écrans, une solution s'est imposée cette année : les jeux de société. Ils sont nombreux à en avoir acheter, à tel point qu'ils se retrouvent en bonne place au pied du sapin. Les petits nouveaux, de Takenoko à Mysterium en passant par King of Tokyo, sont venus dépoussiérer les bons vieux Monopoly et Cluedo. En famille, en couple ou en solitaire, Europe 1 a rencontré ceux qui ont craqué pour les jeux de société.

Sebastian y était déjà accroc avant le confinement mais pour Noël il en a carrément offert dix à ses filles. "J’évite qu’elles soient devant la télévision déjà", confie le père de famille. "Mais le confinement y a joué pour beaucoup : tout a été annulé donc on passe le temps libre comme ça, en faisant des jeux."

"On a envie de faire plus de choses en famille"

De leur côté Mickaël et sa compagne se sont échangé plusieurs jeux à Noël, dont Smallworld, une sorte de Risk, un jeu de stratégie, avec des personnages fantastiques. Le couple s’est mis aux jeux de société cette année. "En ce moment avec tout ce qui se passe, on sort moins", affirme Mickaël. "On a envie de faire plus de choses en famille. Je vais plus vers des jeux de société de jour."

Martine a également constaté cet engouement. Cette passionnée anime une association à Grenoble : "Les gens nous demandent beaucoup de conseils et particulièrement pour leurs parents isolés." Certains jeux de société en solo existent pour combattre l'ennui.

Dans le top des ventes, cette année, on retrouve les classiques comme le Scrabble et la Bonne paye mais aussi Pandémie. Un jeu de plateau qui résonne avec l'actualité, puisque les joueurs doivent lutter ensemble contre la propagation d’un virus à l'échelle internationale...