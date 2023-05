Tabagisme : augmenter le prix du paquet de cigarettes, une mesure efficace ?

Comme chaque début de mois, le premier jour est souvent symbole de changement. Si ce 1er mai annonçait la hausse du Smic "d'un peu plus de 2%", comme l'avait annoncée Elisabeth Borne le 14 avril dernier, cette Fête du travail symbolisait aussi une augmentation du prix des paquets de cigarettes. Une hausse qui rentre dans la politique de lutte contre le tabagisme que mène le gouvernement français depuis plusieurs années maintenant. Si tous les paquets ne sont pas concernés, beaucoup vont désormais coûter plus de 11 euros désormais.

Mais concrètement, cette augmentation de 20 à 70 centimes est-elle une mesure efficace de santé publique ? Pour rappel, le tabac est la première cause évitable de mortalité, de mortalité par cancer et de mortalité avant 65 ans en France selon le ministère de la Santé. Il est responsable de près d'un décès sur huit dans notre pays.

"Des augmentations trop rares et insuffisantes"

Pour Loïc Josseran, président de l'Alliance contre le tabac (ACT), "il faut un prix qui grimpe de façon forte et régulière pour que cela soit pleinement efficace". "C'est déjà une bonne chose que ça augmente, mais des augmentations trop rares et insuffisantes ne sont pas complètement efficaces. Pour l'être, il faut que ça soit affiché, programmé, avec un prix cible de l'ordre de 15 euros pour 2027. Et là, on aura une mesure qui prendra pleinement sa puissance", affirme-t-il au micro d'Europe 1.

Selon lui, il faut que cette trajectoire fiscale puisse permettre aux fumeurs de se projeter dessus en prenant conscience que les paquets deviennent trop chers et qu'il est temps d'arrêter de fumer. "Sinon, c'est moins efficace que ce qu'on peut espérer", assure Loïc Josseran.