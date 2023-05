EUROPE 1 ET VOUS - Paquet de cigarettes à 11 euros : les clients grognent dans les bureaux de tabac

Les fumeurs sont agacés ce lundi matin en apprenant la nouvelle : le prix du paquet de cigarette a encore augmenté ! L'escalade du coût de la vie n'aura décidément épargné aucun commerce, car le prix du tabac est indexé sur l'inflation, ce qui automatise donc l'augmentation du prix des paquets de cigarettes. Une notion qui n'atténue pas pour autant la frustration des clients, dans les bureaux de tabac parisiens devenus bureaux des plaintes. Derrière le comptoir, la buraliste Rose peut en témoigner. "J'ai des clients qui viennent, ils se plaignent que ce soit la troisième fois depuis deux mois. Nous, du coup, on perd un peu de clients, mais on fait avec."

Et dans la queue, bien que les fumeurs pestent, ils ne sont pas prêts à renoncer à leurs paquets pour autant. "Ça reste une addiction. Quel que soit le prix, je vais continuer à fumer", reconnaît l'un des clients de Rose. Derrière lui, même son de cloche de la part d'un autre client. "On a tous la volonté de diminuer un petit peu. On se dit ça à chaque augmentation et au final, on fait la queue comme tout le monde et on continue", admet-il. "Je pense qu'on a tous un prix un peu maximum. Aujourd'hui, je me dis que c'est quinze."

"Même à 15 euros, je vais aller acheter un paquet"

Une estimation qui ne choque pas tant que ça ce troisième client, qui paye désormais 11 euros. "Je pense que moi-même à 15 euros et je vais aller acheter un paquet de cigarettes." Mais d'autres trouvent tout de même des techniques pour limiter l'impact sur le porte-monnaie. "J'ai trouvé un système, c'est-à-dire que je n'achète plus les paquets à 11,50 euros. Je prends un pot de tabac à 15,50 euros. J'ai mes filtres, mes feuilles, ça me revient à 20 euros. Comme ça, je peux économiser quatre jours", calcule cette cliente.

En dix ans, le prix moyen d'un paquet de cigarettes a plus que doublé. En France, un fumeur dépense en moyenne 207 euros par mois pour le tabac, de quoi réfléchir à d'autres techniques pour amortir l'importance de ces dépenses.