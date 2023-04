Smic, prestations sociales, tabac... Ce qui change au 1er mai

Comme chaque début de mois, le 1er jour est souvent symbole de changement. Pour la fête du travail, si certaines annonces donneront le sourire aux Français, comme l'augmentation "d'un peu plus de 2%" du Smic ou la hausse des prestations sociales, d'autres viendront impacter le pouvoir d'achat des ménages. Europe 1 fait le point sur ce qui change au 1er mai.

Le Smic va augmenter "d'un peu plus de 2%"

Le 14 avril dernier, la Première ministre l'avait annoncé : le Smic va augmenter "d'un peu plus de 2%" au 1er mai. Elisabeth Borne avait appelé les entreprises à "renégocier les grilles salariales" pour défendre le pouvoir d'achat après une inflation en mars un peu plus forte qu'envisagée. Cette inflation qui a atteint 5,7%, soit légèrement plus que les 5,6% initialement prévus par l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques), va conduire mécaniquement "à une revalorisation du Smic au 1er mai d'un peu plus de 2%", portant à 6% son augmentation sur un an, avait expliqué la cheffe du gouvernement lors d'un déplacement à Hanches, en Eure-et-Loir.

Concrètement, conformément à la loi, dès le 1er mai, la hausse sera portée normalement à 2,19%. Le Smic brut mensuel se hissera donc à 1747,20 euros, soit une hausse de 37,92 euros brut par mois.

Impôts : penser à faire sa déclaration de revenus

Si le Smic va augmenter lors de la fête du travail, ce début du mois de mai représente aussi le moment de faire sa déclaration de revenus. Pour ce faire, le service de déclaration en ligne a ouvert le 13 avril dernier. Pour rappel, les contribuables qui habitent un département numéroté de 01 à 19 (de l'Ain à la Corrèze) ont jusqu'au 25 mai, 23h59, pour compléter leur déclaration pré-remplie sur le site impots.gouv.fr. Ceux qui résident dans un département numéroté de 20 à 54 (de la Corse-du-Sud à la Meurthe-et-Moselle) ont jusqu'au 1er juin, 23h59. Enfin, les résidents des départements numérotés 55 (Meuse) et au-delà, ont jusqu'au 8 juin, 23h59.

Augmentation du prix du tabac

Malgré la hausse du Smic, le 1er jour du mois arrive souvent avec de nouvelles augmentations qui impactent le pouvoir d'achat. Au 1er mai, le gouvernement continue sa politique de lutte contre le tabagisme et certains paquets de cigarettes verront leur prix augmenter. Les fumeurs de Lucky Strike Bleu et Red, de Winfield rouge, de Rothmans bleu et de Vogue Optimum Gold, verront donc leurs paquets passer de 10,60 à 11 euros. D'autres marques sont concernées par une hausse de prix comme les Austin ou les Elixyr red. Pour rappel, le prix moyen d'un paquet de cigarettes devrait atteindre 11 euros en janvier 2024.

Hausse des prestations sociales

Si cette hausse du prix du tabac vient impacter le pouvoir d'achat de certains Français, d'autres seront surement soulagés par l'augmentation des prestations sociales. Le RSA, les aides personnalisées au logement, la prime d’activité, les allocations familiales et l’Aide adulte handicapé vont être revalorisés de 1,6%. Même si la revalorisation des prestations sociales avait été actée au mois d’avril, cette augmentation devrait être visible dès le vendredi 5 mai sur les comptes des bénéficiaires, car ces aides sont versées à la fin du mois.

Dernier mois pour réclamer le chèque "énergie bois"

Vous vous chauffez au bois ? Attention, c’est le dernier mois pour réclamer le chèque "énergie bois". Si cette aide de 50 à 200 euros était initialement prévue jusqu'au 30 avril, elle a été prolongée récemment jusqu’au 31 mai. Pour cela, il faut se rendre sur le portail dédié, muni de votre numéro fiscal ainsi que d'une facture d'achat de bois à votre nom, de moins de 18 mois.

Le chèque énergie 2023 sera versé "à partir du 21 avril" à environ "5,8 millions de ménages", avait annoncé en mars dernier la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher sur les ondes de RMC.