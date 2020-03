Symptômes, grossesse, enfants : nos réponses à vos questions sur le coronavirus

Entre idées reçues et réalités scientifiques, comment démêler le vrai du faux sur le coronavirus, dont l'épidémie dure désormais depuis plus d'un mois en France ? Le docteur Jimmy Mohamed, chroniqueur de l'émission Sans Rendez-vous, sur Europe 1, répond aux questions des auditeurs d'Europe 1 sur cette infection et ses conséquences pour les différentes catégories de la population.

@GuillaumeTC : Les enfants sont-ils plus résistants face au virus ? Peuvent-ils être porteurs ?

Dr Jimmy Mohamed : "En Chine, où il y a eu plus de 72.000 cas répertoriés, les enfants de moins de 10 ans représentent moins de 1% des malades et aucun n’est décédé. Ce qui veut donc dire que les enfants peuvent quand même être contaminés, ne pas développer de symptômes mais ils peuvent contaminer les autres, raison pour laquelle on ferme certaines écoles."

@DIDINE533111 : Quels sont les risques pour les femmes enceintes ?

Dr Jimmy Mohamed : "On sait que le coronavirus peut être plus sévère chez les personnes fragiles et la femme enceinte, chez qui deux types de complication sont à craindre : la première pour elle-même : elle peut développer des formes respiratoires plus sévères mais aussi pour le bébé. La fièvre chez la femme enceinte peut être responsable d’accouchements prématurés ou de fausses couches. De toute façon, si vous êtes enceinte et que vous avez de la température, coronavirus ou pas, il est important de consulter votre médecin."

@Mr_Majid92 : Comme pour la grippe saisonnière, peut-on espérer que ce virus se "dissipe" avec la venue des beaux jours ?

Dr Jimmy Mohamed : "En règle générale, les virus n’aiment pas le chaud. Les virus notamment de la grippe se retrouvent essentiellement en période d’hiver. Néanmoins, nous ne sommes pas sûrs qu’avec l’arrivée des beaux jours, le virus n’évolue pas et que l’épidémie continue malgré tout cet été"

@hamzaAF : Que pensez-vous de l'utilisation de gels antibactérien ? Ont-ils une réelle efficacité ?

Dr Jimmy Mohamed : "Utiliser des gels hydroalcooliques, ça fait partie des 'mesures barrières' qui servent à éviter d’attraper le coronavirus mais aussi le virus de la gastro-entérite, le virus de la grippe où n’importe quelle infection virale qui circule en ce moment. En revanche, chez les enfants, je vous recommande le lavage des mains à l’eau et au savon car parfois ils l’utilisent assez mal. Soit en les ingérant, soit en faisant n’importe quoi, ce qui rend le lavage au savon plus efficace."

@zenmasque : Pour les symptômes du coronavirus, ça commence par une toux ou c’est directement de la fièvre ?

Dr Jimmy Mohamed : "Le coronavirus peut s’exprimer d’une multitude de façon. Nous l’avons vu chez les enfants, il peut être parfaitement asymptomatique, vous n’avez aucun symptôme. Il peut vous donner de la fièvre ou pas, une toux ou pas, une espère de rhino-pharyngite, une douleur de gorge, des courbatures… Bref, il est quasiment impossible de faire un diagnostic de coronavirus simplement avec symptômes."

@nadia12424923 : En attendant d’avoir un masque, une écharpe peut-elle nous protéger ?

Dr Jimmy Mohamed : "Il est inutile d’essayer de créer des masques chirurgicaux, de protection, de façon artisanale ou d’essayer de mettre votre écharpe devant la bouche pour éviter de tomber malade. Ceux-ci ne vont pas filtrer les micros-particules, les virus ou les bactéries. Vous risquez simplement d’avoir un coup de chaud et de tomber malade."

@laysed : Combien de temps un masque de protection est-il efficace ? Est-il utile de porter un FFP2 "périmé" où ça n'a plus aucune efficacité ?

Dr Jimmy Mohamed : "Les masques chirurgicaux ou FFP2 dit canard ont une durée de vie limitée. Au bout de 3-4 heures, ils ne sont pas suffisamment étanches et les microparticules risquent de passer à travers les pores, en raison de l’humidité que vous dégagez lorsque vous respirez."

@tomhac76 : L'infection est-elle immunisante ?

Dr Jimmy Mohamed : "Pour le moment, nous ne savons pas si cette infection est immunisante comme la varicelle. En revanche, très peu de cas ont été décrits. Il y a un ou deux cas en Asie d’une patiente qui aurait développé deux fois le coronavirus. Néanmoins, il est possible que ce soit une première contamination qui s’est étalée dans le temps. Je pense plutôt que non, mais rien n’est prouvé."

@missdemonde : En temps de risque de contamination par un virus X de type COVID-19 ou autre, conseillez-vous l’adoption d’un régime alimentaire particulier ?

Dr Jimmy Mohamed : "Il n’y a aucun aliment, aucune vitamine, aucun nutriment qui pourrait booster votre système immunitaire et vous empêcher d’attraper le coronavirus ou un autre virus."

@romainducros2 : Le virus peut-il toucher les animaux domestiques ?

Dr Jimmy Mohamed : "Il y a eu un cas d’un chien à Hong Kong qui a été mis en quarantaine suite à un test positif au coronavirus. A ce stade, l’OMS nous dit que la contamination serait interhumaine donc d’homme à homme et qu’il serait inutile de dépister les animaux et de les mettre en quarantaine."