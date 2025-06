Mélanie, assistante d'éducation âgée de 31 ans, a été tuée par un élève de 14 ans ce mardi matin devant un collège de Nogent dans le département de la Haute-Marne. Dans cette petite commune tranquille, les habitants sont sous le choc, un jour après le drame.

L’horreur et la stupéfaction sont toujours de mise à Nogent (Haute-Marne) où une surveillante du collège, âgée de 31 ans, a été poignardée à mort mardi matin par un élève de 3ème. L’attaque a eu lieu alors que des gendarmes étaient en train d’effectuer une fouille des sacs des collégiens.

Le garçon de 14 ans a alors sorti un couteau de son sac pour frapper à plusieurs reprises cette surveillante, qui a malheureusement succombé à ses blessures.

"J'ai plus envie de le mettre à l'école"

Sur place, l’émotion est toujours très vive et les habitants de la commune sont stupéfaits. Stéphanie est maman d’un élève de ce collège et connaissait l'auteur des coups : "C'est inadmissible, ça aurait pu être mon fils ou celui de quelqu'un d'autre. Je ne comprends pas ce qui leur passe par la tête à ces jeunes-là", explique-t-elle, des larmes dans la voix.

"Je le connaissais, il est venu chez moi. Il était sérieux, poli, mais mon fils me disait qu'il ne se parlait plus trop parce qu'il avait complétement vrillé. Quand ça commence à toucher la campagne, il y a un problème quelque part. En tant que parents, ça ne réconforte pas. J'ai plus envie de le mettre à l'école jusqu'à ce qu'il passe son brevet. C'est dur pour tout le monde", conclut-elle.