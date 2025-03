Algues toxiques entre Vendée et Finistère : pêche aux coquillages interdite dans de nombreux secteurs

En raison de la prolifération d'une algue toxique, la pêche aux coquillages a été interdite dans de nombreux secteurs de la Vendée au Finistère. La préfecture de Loire-Atlantique a prévenu jeudi soir que cette interdiction serait jusqu'à nouvel ordre, sur l'ensemble du département.

Le ramassage et la commercialisation des coquillages sont interdits dans de nombreux secteurs de la Vendée au Finistère en raison de la prolifération d'une algue toxique, ont averti les préfectures des départements concernés à la veille d'un week-end de grandes marées propices à la pêche à pied.

Dès jeudi soir, la préfecture de Loire-Atlantique a pris un arrêté interdisant jusqu'à nouvel ordre sur l'ensemble du département "la pêche, le ramassage, le transport, le stockage et la commercialisation des coquillages à titre professionnel et de loisir destinés à la consommation humaine en provenance du littoral du département". "Cette interdiction fait suite à la prolifération rapide et importante de l'algue pseudo-nitzschia australis qui produit une toxine amnésiante (...) susceptible de provoquer des troubles neurologiques potentiellement graves chez le consommateur de coquillages", précise la préfecture dans son communiqué.

Des symptômes gastro-intestinaux suivis de désordres neurologiques en cas d'ingestion de coquillages contaminés

Une interdiction similaire a été décrétée dans certaines zones des départements voisins de la Vendée (Baie de Bourgneuf, côte ouest de l'île de Noirmoutier et île d'Yeu) et du Morbihan (Baie de Plouharnel, rivière d'Etel, rade de Lorient, Belle-Ile, etc.) La côte sud du Finistère (zone marine "Iroise Camaret Sud estran"), notamment les baies de Concarneau et de Douarnenez, est également concernée par cette prolifération de ce phytoplancton potentiellement dangereux.

L'ingestion de coquillages contaminés provoque des symptômes gastro-intestinaux suivis de désordres neurologiques plus ou moins graves : désorientation, confusion, perte de mémoire voire convulsions et coma, pouvant aller jusqu'au décès. Ces effets peuvent survenir entre 15 minutes et 48 heures après consommation. Les toxines produites par Pseudo-nitzschia australis ne sont pas détruites par la cuisson, soulignent les préfectures

Les grandes marées à venir, les samedi 29 mars (coefficient 109), dimanche 30 mars (coefficient 114), lundi 31 mars (coefficient 114) et mardi 1er avril (coefficient 107) sont propices à la pêche à pied sur le rivage. Les pouvoirs publics appellent les pêcheurs de loisirs à la plus grande prudence et les invitent à consulter le site internet https://www.pecheapied-responsable.fr pour les détails des interdictions.

La contamination par des toxines liées aux micro-algues filtrées par les coquillages est un phénomène naturel, en partie saisonnier, mais qui est aussi associé au réchauffement rapide de l'eau, favorisé par le changement climatique.