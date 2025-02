Grèce, Thaïlande, Portugal... Voici le classement 2025 des plus belles plages du monde

Le classement 2025 des plus belles plages du monde a été publié par le site Tripadvisor. Entre sable blanc et eaux turquoises, ces plages se situent aux quatre coins du monde et la France y est représentée.

Le site Tripadvisor a publié son classement 2025 des plus belles plages du monde, grâce à son prix “Travelers Choice Best of the Best”, décerné aux "destinations, hôtels, restaurants, attractions et autres services", selon le site.

Le prix est donné “aux lieux qui reçoivent un grand nombre d'avis et d'opinions élogieux de la part de la communauté Tripadvisor sur une période de 12 mois”.

Des plages en Crète, en Thaïlande et au large du Venezuela dans le top 3

Et c'est la plage grecque d’Elafonissi qui s'empare de la première place du podium. Située en Crète, elle est un véritable coin de paradis, avec son sable blanc aux reflets roses et ses eaux turquoise. Nombre d’activités sont proposées sur cette plage, notamment du kite surf, du paddle ou encore du kayak, pour une balade dans le lagon. Juste en face de la plage, l’île d’Elafonissi est facilement atteignable, pour une balade en lieu sauvage.

En deuxième place on retrouve Banana Beach, à Phuket en Thaïlande. Plage paradisiaque, elle semble sortir tout droit d’une photo Instagram avec son eau turquoise et claire. Avec le snorkeling (observation des fonds marins en nageant à la surface de l’eau) ou les excursions en bateau, il est possible d'apercevoir à travers l’eau de jolis poissons colorés.

La plage Eagle Beach, située à Aruba dans les Antilles Néerlandaises, est la troisième plage la plus belle du monde selon Tripadvisor. © Daniel SLIM / AFP

Le podium est complété par Eagle Beach, une plage située à Aruba, une petite île des Antilles néerlandaises, au large du Venezuela. Sable blanc, eaux chaudes et coucher de soleil réputé, les conditions sont réunies pour de belles vacances. Entre le snorkeling, la plongée ou le jet ski, les activités y sont également nombreuses.

Une plage française à la 17e place

La Siesta Beach en Floride, la Plage de Falesia au Portugal et la Playa Varadero à Cuba font suite au top 3 dans le classement. Les paysages sont à couper le souffle et les activités nautiques sont au rendez-vous.

Parmi les 25 plages les plus appréciées au monde, une plage française apparaît, à la 17e place. Il s’agit de la plage de Palombaggia, en Corse. Située à une vingtaine de minutes du centre de Porto-Vecchio, elle est bordée de pins et son eau claire et calme est idéale pour se baigner ou faire du snorkeling.

Vue aérienne de la plage de Palombaggia en Corse-du-Sud. © ROBERT PALOMBA / ONLY FRANCE / Only France via AFP

Pour le reste du classement, on retrouve des plages d’Espagne, d’Italie, d’Amérique latine et bien d’autres, avec des paysages tout aussi époustouflants les uns que les autres.