«On se sent en sécurité» : à Marseille, les CRS sauveteurs remplacent les maîtres-nageurs

REPORTAGE

2.000 : c’est le nombre de sauveteurs diplômés qui manquent sur les plages françaises cet été. Pour faire face à ce manque de maîtres-nageurs, plusieurs communes ont recours aux services des CRS sauveteurs. Cette année, c'est la première fois qu’une équipe va être présente à Marseille et pas n’importe où. Elle sera dans la calanque de Sormiou, une plage isolée, quasiment en zone blanche.

C'est ce qui fait tout son charme : on dirait le bout du monde. Mais une fois en bas de la calanque de Sormiou, après un chemin sinueux, il n'y a presque pas de réseau téléphonique. Par conséquent, les secours mettent trop de temps à intervenir en cas d'urgence.

"Le constat, c'est celui d'une plage qui est quand même très excentrée", explique Frédérique Camilleri, préfète de police des Bouches-du-Rhône. "L'idée est qu'en cas d'urgence, on aura des policiers qui sont en capacité d'intervenir immédiatement et en sécurité."

Une présence essentielle...

Pour Claire, la présence des sauveteurs sur cette plage est essentielle. "Je trouve que c'est une calanque où il y a beaucoup de monde et ça permet aussi de maintenir un lien de contact si jamais il y a une urgence", confie-t-elle.

Ces policiers sauveteurs interviennent sur la plage, mais aussi au large, comme l'explique le major Loïc : "On a tout le matériel pour faire du secours et de la police."

... et rassurante

Ça rassure aussi les touristes, comme ce couple venu de Croatie. "On se sent plus en sécurité, on voit qu'ils surveillent, qu'ils se relayent et ils ont aussi un bateau au cas où quelqu'un se noie."

La plage de sable blanc et les eaux turquoise de Sormiou sont déjà bondées. Marseille attend deux millions de touristes cette année et les secours se préparent à un risque de noyade accru.