Sur les marchés, les prix des fruits et légumes ont significativement baissé

Pêches, abricots, tomates.. Les fruits et légumes de saison remplissent les étals des marchés. Si les prix ne sont pas au plus bas, ils restent tout de même bien moins chers que l'année dernière. Les clients peuvent donc se faire plaisir !

Jusqu'à - 22 % de baisse de prix

"Allez-y madame, le melon de Provence est à deux euros ! Le troisième est offert !" : sur les étals à l'ombre, cela fait très longtemps que les prix n'ont pas été aussi bas. Jeannot, vendeur depuis 35 ans sur les marchés, insiste : "Là, j'ai un melon à un euro ! Il y a un mois et demi, je les avais à deux euros. Les nectarines et les pêches, c'est pareil, c'était trois euros et là c'est deux euros !".

Sur un an, la baisse est de - 5% pour les pêches, - 9% sur les melons et jusqu'à - 22 % sur les tomates. Ce phénomène qui s'explique par le retour du beau temps qui a favorisé une pousse généreuse et rapide. "La chaleur fait pousser d'où obligatoirement le volume. À l'heure actuelle, il commence à y avoir un peu plus de volume. L'offre rencontre la demande donc le prix baisse", explique Arnaud, maraîcher.

Conséquence de ces prix bas, Isabelle, habituée des marchés, peut se permettre d'acheter davantage: "J'ai pris des melons, des pêches et je fais le plein pour la semaine. On est content de dépenser un peu moins". Des prix sur les étals qui devraient encore légèrement baisser dans les semaines à venir.