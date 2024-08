Suivre les JO au boulot : comment les Français suivent-ils les exploits tricolores tout en travaillant ?

"Premier cas de figure : le télétravail. Depuis le début des Jeux olympiques, Priscille, auto-entrepreneuse, travaille depuis chez elle. Passionnée de sport, elle ne rate aucune des performances françaises. "Je caste la radio sur mes enceintes quasiment en continu et dès qu’il y a quelque chose d’un petit peu fou, le triathlon par exemple, j’essaye d’aller chercher les images soit sur l’écran, soit je vais dans mon salon avec ma télévision pour voir sur plus grand écran avec une meilleure qualité", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

"Je me suis vraiment prise au jeu, je regarde toute la journée"

Pour ceux qui vont au bureau, c’est un peu plus compliqué de suivre les Jeux olympiques mais rien n'est impossible pour ces passionnés. Emma est salariée dans une grande entreprise. Pour elle, hors de question de rater les épreuves phares : "En début de semaine, je regardais un peu sur mon téléphone et puis j'ai récupéré un écran en plus, donc j'arrive à mettre un écran sur le côté où je peux regarder. Je me suis vraiment prise au jeu, je regarde toute la journée", en rigole-t-elle.

"C'est 90 % de nos discussions"

Pour Pauline, une collègue d’Emma, la ferveur autour des Jeux est telle que l’évènement est devenu le sujet de discussion numéro 1 au bureau. "On en parle énormément. Je pense que c'est 90% de nos discussions, que ce soit en pause-café ou au déjeuner. Au début, ça a été la cérémonie, maintenant c'est les victoires françaises et on a même fait un afterwork mardi soir. On est tous allés voir les deux médailles d'or de Léon marchand à côté du bureau", confie-t-elle. Les patrons sont généralement complaisants et se prennent même parfois au jeu.