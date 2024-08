JO de Paris 2024 : «un bilan déjà exceptionnel», selon le comité olympique français

Le président du comité olympique français (CNOSF) David Lappartient a vanté dimanche un bilan "déjà exceptionnel" des JO de Paris, et salué "la dynamique" de l'équipe de France. "À mi-parcours, ce bilan est déjà exceptionnel", s'est félicité le dirigeant au cours d'une conférence de presse au Club France, estimant que ces JO "embarquent les Français".

"La dynamique, elle est cotée français"

Lui qui est président de l'Union cycliste internationale (UCI) a bien sûr mentionné le succès de la course cycliste dans les rues de Paris, réunissant 500.000 spectateurs intra-muros, "peut être un million" au total, a-t-il dit, ainsi que le "triplé" français en BMX. "On a une équipe de France qui est dynamique, qui a gagné dès le début, et il est fondamental dans des JO de savoir gagner dès le début pour créer une dynamique", a-t-il dit. "La dynamique, elle est cotée français", a-t-il martelé alors que la France a déjà raflé 12 médailles d'or et s'est donné comme objectif d'être dans le Top 5 -elle est actuellement 3e.

La quasi-absence des Russes pourra aider la France à réaliser cet objectif. "On a déjà battu au bout d'une semaine le nombre de médailles, tant en médailles d'or qu'en nombre de médailles totales, de la délégation à Tokyo", a ajouté David Lappartient. "Notre ambition d'être dans les cinq premières nations, pour l'instant, on le tient." Claude Onesta, qui dirige la haute performance française, a expliqué que "85 potentiels de médailles" avaient été identifiés au début des JO, "43 ont déjà été utilisés" et "sur 43 on fait 37 médailles", selon lui.

Il a expliqué que la malédiction française de convertir moins que les autres nations des champions du monde en champions olympiques n'a pas cours en ce moment. Il a ainsi fait état d'un "taux de conversion de 84%" qui est "exceptionnel", contre autour de 50% à Tokyo, en deçà des 70 à 80% chez les meilleurs. "J'entends dire depuis plusieurs jours, la deuxième semaine va être plus compliquée, je ne sais pas qui sont ces visionnaires... Je dis qu'il reste encore 42 potentialités de médailles", a lancé l'ancien entraîneur à succès du hand français.

"On est très satisfait, on est conscient qu'on est peut-être au max (...) et on est devant une deuxième semaine où il faut rester très concentré". "Ils s'arrachent !", a renchéri la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. David Lappartient a indiqué que "290.000 personnes" étaient déjà venues au Club France. "Il y aura des évaluations dans toutes les disciplines dans les deux mois qui suivront les épreuves", a aussi précisé Claude Onesta, interrogé sur les mauvais résultats de l'aviron.