JO de Paris 2024 : record de médailles pour les Français, à quoi s'attendre cette semaine ?

Le record des Jeux olympiques de Pékin, en 2008, est battu. Avec près de 44 médailles, les Jeux de Paris 2024 entrent dans l'Histoire de la délégation française en devenant l'événement où elle a récolté le plus de récompenses. Et l'événement est loin d'être terminé.

Avec trois nouvelles médailles ce dimanche, le sport français est en train de réussir son pari. Dans les faits, la France a gagné trois nouvelles médailles de bronze grâce au jeune pongiste Félix Lebrun, grâce aux fleurettistes et aussi avec le relais 4 fois 100 mètres nage emmené par le décathlonien des bassins, Léon Marchand. Le nageur y remporte d'ailleurs sa cinquième médaille des Jeux. Un exploit que l'on avait plus vu depuis un siècle pour un athlète tricolore.

Un effet "home advantage" ?

Mais derrière le prodige de la natation, c’est toute l’équipe de France qui performe. "Ce bilan, il est déjà exceptionnel. On a une équipe de France qui a gagné dès le début et il est fondamental dans des Jeux olympiques de gagner dès le début pour savoir créer une dynamique", explique au micro d'Europe 1, David Lappartient, le président du comité olympique français.

"Nous sommes, à ce lundi matin, troisième au tableau des médailles. Et donc, notre ambition d'être dans les cinq premières nations au tableau des médailles, pour l'instant, on la tient", poursuit-il. Une bonne nouvelle, d'autant que cette dynamique est capitale pour mettre les athlètes en confiance, comme le confirme Gabriel Tual, recordman de France du 800 mètres qui entre en piste mercredi.

"Il y a des mecs qui ne devaient pas être là et en fait, ils sont sur la boîte (sur le podium ndlr). Et c'est bien ! Et on se dit : 'Let's go ! Pourquoi pas moi en fait ?' C'est dingue un petit peu ce qu'on a fait la première semaine, même moi j'étais là :'Mais qu'est-ce qu'il se passe ?' Et on se rend compte que voilà, le home advantage, c'est vraiment quelque chose. C'est pas du bullshit en fait", confie-t-il. Le home advantage, c'est-à-dire l’avantage d’être à domicile. Un ressenti prouvé par les statistiques et qui s’explique entre un public qui pousse et des installations sportives sur lesquelles les athlètes ont déjà leurs habitudes.

Rester en tête du classement

Reste que maintenant, l'ensemble de l'enjeu pour la France est de conserver sa place dans le top 5. Et ça ne va pas être facile, alors que les sports où les athlètes français sont les plus forts sont terminés. Le judo nous a rapporté ainsi dix médailles, tandis que la natation et l’escrime ont apporté chacun sept médailles.

Mais il y a encore de potentielles médailles, et ce, dès ce lundi. C'est le cas en triathlon par équipe, autour de la championne olympique Cassandre Beaugrand, en slalom cross en canoé avec Boris Neveu et puis pourquoi pas une divine surprise avec l’équipe de France de basket 3x3 qui s’est brillamment qualifiée pour les demi-finales dimanche.