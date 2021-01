Sport professionnel : la perspective de lever le huis clos en janvier s'éloigne

La perspective de lever le huis clos dans les stades français le 20 janvier s'éloigne, a indiqué lundi le ministère des Sports à l'AFP, alors que les tribunes sont fermées aux spectateurs depuis bientôt près de trois mois. "On n'est pas certain qu'on tienne l'agenda du 20 janvier", a-t-on expliqué lundi au cabinet de Roxana Maracineanu. Des propos qui font écho à ceux de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education et des Sports, qui a dit ce week-end sur BFMTV que le 20 janvier "est un horizon qui peut-être s'éloigne un peu avec la situation épidémique".

Des recette mises à mal

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait de son côté affirmé vendredi que les établissements culturels, théâtres et cinémas, ne pourraient pas rouvrir le 7 janvier, date initialement prévue pour le prochain point sur les conditions sanitaires, qui concerne aussi les stades dans le cadre des championnats professionnels.

Depuis la mi-octobre, et la mise en place d'un couvre-feu suivi du reconfinement, les stades français jouent à huis clos, après avoir expérimenté des jauges réduites (de 1.000 à 5.000 selon les zones). En intérieur, les sports de salle, comme le hand, le basket et le volley, jouent aussi sans spectateurs, ce qui met à mal leurs recettes. La réouverture des stades, de même que celle des salles de sport, avait été envisagée pour le 20 janvier, avec des jauges proportionnelles à la capacité des enceintes sportives.

Premiers versements

Pour compenser les pertes de billetterie, un fonds de 110 millions d'euros a été débloqué. Les premiers versements - plafonnés à 5 millions d'euros par club - ont commencé, a-t-on précisé lundi au ministère des Sports. Interrogé sur la possibilité d'une aide supplémentaire en cas de nouvelle prolongation du huis clos, le ministère souligne que "cela sera ajusté" en fonction de la situation, comme depuis le début de la crise. Les clubs bénéficient aussi d'exonérations de cotisations sociales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.

Côté sport amateur, les mineurs ont repris le sport à l'extérieur (le foot par exemple) fin novembre et en intérieur le 15 décembre (avec respect du couvre-feu à 20h et pas pour les pratiques avec contact) à la veille des vacances de Noël. Avec un couvre-feu à 18h00 appliqué depuis samedi dans quinze départements, essentiellement dans l'Est de la France, la reprise ne concernera que les mineurs pratiquant en journée le mercredi ou le week-end.

Les cours d'EPS et périscolaires n'ont eux pas été arrêtés. Pour les adultes, toujours pas de pratique en intérieur (gymnases, piscines) sauf pour les sportifs de haut niveau et les étudiants en éducation physique, ou les personnes (maladies chroniques par exemple) qui se voient prescrire du sport par ordonnance, ou personnes à handicap reconnu.