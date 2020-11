Accord de Paris sur le climat : Trump ou Biden, ça changera quoi ?

Les Etats-Unis ont déposé mercredi leur retrait officiel de l'accord de Paris sur le climat, un traité international adopté lors de la COP 21 en 2015 sous la présidence française. Donald Trump a usé de l'article 28 permettant à tous signataires de l'accord de s'en retirer sans pénalité, trois ans après son entrée en vigueur. Le processus a donc été très long. C'est après avoir annoncé en juin 2017 cette volonté que la sortie a pris effet mercredi. Donald Trump est aujourd'hui le seul chef d'Etat à avoir retiré son pays d'un des accords le plus importants de l'histoire de la planète. Alors qu'est-ce que les résultats de l'élection présidentielle américaine toujours en cours pourraient changer ?

Si Donald Trump est réélu

Les Américains sont les plus grands émetteurs historiques de gaz à effet de serre. Ils sont responsables de 15 % des émissions mondiales aujourd'hui. Et cela ne compte même pas les émissions de CO2 des produits importés. C'est donc facile à anticiper : comme il l'a fait tout au long de son mandat, Donald Trump continuera à redonner du souffle à l'industrie américaine du charbon et du pétrole. Il démontrera ce qui reste de la politique environnementale qu'avait tenté de mettre en place son prédécesseur, le plan énergie propre de Barack Obama, qui n'a finalement jamais vu le jour.

De tous les ministères qui ont subi des coupes budgétaires sous Trump, c'est celui de l'Environnement qui a le plus souffert. Et nous verrons sûrement encore un exode de scientifiques qui ont déjà massivement démissionné, intimidés par l'administration climato-hostile du président.

Et si c'était Joe Biden ?

Il a l’avantage jeudi matin et c'est une bonne chose pour le climat. Ce serait le jour et la nuit. Il l'a rappelé jeudi, Joe Biden signera un décret rétablissant la participation du pays dans l'accord de Paris. L'ancien vice-président souhaite aussi engager une révolution des énergies propres dont les composantes sont des investissements massifs dans les énergies renouvelables et la mise en place de mécanismes de prix sur le carbone. Son objectif est une économie américaine entièrement décarbonée d'ici 2050.

Alors certes, ce sont des annonces, des objectifs plus faciles à annoncer qu'à mettre en œuvre. Mais alors que Donald Trump provoquait une déflagration climatique à l'échelle internationale en influençant d'autres chefs d'État dans son sens tels que Bolsonaro au Brésil, Poutine en Russie ou Johnson au Royaume-Uni, un président comme Joe Biden permettrait d'impulser un nouvel élan positif à l'échelle internationale, avec des États-Unis qui cesseraient enfin de tirer les politiques climatiques vers le bas.