SONDAGE - Un Français sur deux est pour la suppression des peines de prison avec sursis

53% des Français sont en faveur de la suppression des peines de prison avec sursis. C'est le résultat d'un sondage CSA pour Europe 1, Cnews et le JDD. Une idée qui séduit très fortement les jeunes, qui sont eux plus de 70% à y être favorable.

Une question qui réunit la moitié de la population, et même un peu plus. Selon un sondage CSA pour Europe 1, Cnews et le JDD*, 53% des Français se disent en faveur de la suppression des peines de prison avec sursis. Pour rappel, le sursis permet à la personne condamnée de ne pas exécuter la peine de prison prononcée, si elle respecte certaines obligations prévues dans le jugement.

72% des 18-24 ans veulent la suppression du sursis

Dans le détail, 53% des hommes veulent que cette possibilité soit supprimée, contre 52% des femmes. Les CSP+ pointent à 56%, les CSP - à 48% et mes inactifs à 53%. Du côté des âges, les moins de 35 ans sont à 61% d'opinion favorable, tandis que les 50 ans et plus sont à égalité parfaite et les 60 ans et plus à 51%. Deux catégories sortent du lot cependant : les 50-64 ans, qui sont les seuls sous le seuil de la majorité, à 49%, et les 18-24 ans. Ces derniers sont 72% à être en faveur de la suppression du sursis dans les peines de prison. Il s'agit du pointage le plus élevé du sondage, toutes catégories confondues.

À l'aune des opinions politiques, les électeurs de gauche sont 45% à être en faveur de la suppression du sursis. Un chiffre qui coïncide avec les résultats du sondage pour les électeurs de LFI (50%) et du PS (47%), mais qui tranche nettement avec la pensée des Verts. Ces électeurs ne sont ainsi que 26% à vouloir la suppression des peines de sursis, soit le chiffre le plus bas du sondage.

De l'autre côté de l'échiquier politique, 60% des électeurs sont pour voir la fin du sursis : 60% chez les Républicains, et 66% chez le RN. Quant au camp d'Emmanuel Macron, il pointe à 52% d'opinion favorable. Par ailleurs, un précédent sondage CSA paru en mai dernier révélait que 80% des Français trouvent la justice trop laxiste.

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 5 et 6 juin 2025 sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.