SONDAGE - Près de neuf Français sur dix pour une interdiction des Frères musulmans en France

Selon les résultats d'un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le "Journal du dimanche", 88% des Français, soit près de neuf personnes sur dix, estiment qu'il faut interdire les Frères musulmans en France. Une affirmation partagée majoritairement dans tous les points de comparaison, que ce soit l'âge ou la sensibilité politique des sondés.

La question de l'influence des Frères musulmans en France s'est de nouveau posée cette semaine, alors que le contrat liant l'établissement lillois Averroès, résilié par la préfecture du Nord, a été rétabli par le tribunal administratif de Lille.

Si une interdiction de cette organisation serait difficile à mettre en place, considérant les propos du spécialiste des questions de terrorisme, Claude Moniquet, dans l'émission Pascal Praud et vous sur Europe 1, cette idée est partagée par 88% des Français, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du dimanche*. Seuls 12% des participants estiment qu'il ne faut pas interdire ce mouvement islamiste dans notre pays.

Les plus âgés davantage favorables à cette interdiction

Dans le détail, le "oui" à la question "Faut-il interdire les Frères musulmans en France ?" l'emporte majoritairement dans n'importe quelle catégorie étudiée dans ce baromètre. Ainsi, 90% des hommes et 86% des femmes sont d'accord pour que cette interdiction soit prise.

Du côté de l'âge des sondés, les plus âgés, les 50 ans et plus, apparaissent davantage favorables, à 92%, par rapport aux plus jeunes, les moins de 35 ans, d'accord à 80%. Également, le "oui" est majoritaire quel que soit le statut socioprofessionnel des participants à ce sondage, qu'ils soient CSP + (89%), CSP - (91%) ou inactifs (85%).

De légères disparités selon les sensibilités politiques

En parallèle, selon les convictions politiques des sondés, la réponse est de même largement affirmative. Effectivement, une écrasante majorité d'électeurs d'extrême droite (95%), de droite (92%) et du camp présidentiel (91%) y sont favorables.

Pour ce qui est de la gauche, la part de répondants étant d'accord avec une interdiction des Frères musulmans est aussi importante, à 81%, avec quelques écarts observés entre les différents courants.

Les sympathisants des Écologistes sont 90% à estimer qu'il faut bannir ce mouvement islamiste de France, tandis qu'ils sont 84% du côté du Parti socialiste et 75% à La France insoumise.

Échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.