SONDAGE - 81% des Français favorables à un encadrement militaire dans les centres pour jeunes délinquants

Ségolène Royal en 2007, entre-deux-tours de 2022, émeutes après la mort de Nahel... L'idée d'un encadrement militaire dans les centres pour jeunes délinquants n'est pas nouvelle dans la politique française. Mais les violences de ces dernières semaines, à Poitiers, Rennes ou encore Nîmes ont mis une fois de plus en avant le jeune âge de certains délinquants, et dans leur sillage cette idée des délinquants recadrés par des soldats. Et selon notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD*, 81% des Français y sont favorables.

97% des électeurs du RN séduits par l'idée

Dans le détail, les hommes sont pour à 79%, les femmes 82%. Du côté des classes d'âge, ce sont les 25-34 ans qui sont le plus largement favorable à cette mesure, à 85%. Mais aucune frange de la société n'est réfractaire à cette mesure. Ainsi, les 18-24 ans sont 78% à vouloir voir des militaires cadrer des délinquants dans des centres spécialisés, les 35-49 ans le sont à 83%, les 50-64 ans pointent à 76% d'opinion favorable et 81% pour les 65 ans et plus.

À l'aune des opinions politiques, cette idée rassemble majoritairement à gauche comme à droite. À 64% pour les uns, et à 81% pour les autres. Les électeurs de la France insoumise y sont favorables à 63%, ceux du PS à 54% et les Verts à 65%. De l'autre côté de l'échiquier politique, si l'idée est majoritaire, elle l'est largement plus : 87% pour les LR, et 97% pour le RN. Quant aux électeurs de Renaissance, ils pointent à 84%.