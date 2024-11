Fusillade à Poitiers : ce que l'on sait du principal suspect, déjà connu de la justice

L'un des cinq adolescents victimes de tirs jeudi soir à Poitiers, âgé de 15 ans et atteint au niveau de la tête, a succombé à ses blessures ce samedi, tandis que les quatre autres mineurs âgés de 15 à 16 ans ont été blessés. La police recherche l'homme qui se serait livré à la vente de produits stupéfiants dans le secteur où a eu lieu ce drame au cours des jours précédents, indique le procureur de Poitiers.

Mis en examen en 2022 pour détention d'armes

Selon une information du Parisien qu'Europe 1 peut confirmer, de source proche du dossier, cet individu âgé d'une vingtaine d'années et originaire du Sud-Est est déjà connu de la justice. Il avait été mis en examen dans le cadre d'une affaire de détention d'armées en 2022. Après une période passée en détention provisoire, il aurait été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.

Le procureur de Poitiers a également expliqué qu'une perquisition a été réalisée dans un logement que l'homme aurait occupé, et où ont été retrouvées sept munitions du même calibre que les 11 douilles récupérées sur les lieux de la fusillade. Dans ce logement, les policiers ont aussi mis la main sur des éléments partiels d'une arme démontée.

Le nombre de saisies multiplié par sept à Poitiers

La ville de Poitiers a dû intensifier la lutte contre le trafic de drogue ces derniers temps, reconnaît le préfet de la Vienne, Jean-Marie Girier. "On constate plusieurs éléments ces dernières années. D'abord, ce sont des nouveaux produits qui arrivent : beaucoup plus de cocaïne, d'héroïne, qu'on ne voyait pas nécessairement avant. Et, les volumes sont beaucoup plus importants. Entre 2021 et 2023, la police nationale a multiplié par sept le nombre de saisies à Poitiers", note-t-il au micro d'Europe 1. La ville reste sous surveillance renforcée, avec des effectifs supplémentaires de CRS.