SONDAGE - 86% des Français sont favorables à la création d'un parquet spécialisé contre le narcobanditisme

Après les fusillades de Poitiers ou encore de Rennes sur fond de trafic de drogue, le Premier ministre Michel Barnier sonne la "mobilisation générale". Bruno Retailleau et Didier Migaud sont attendus à Marseille ce vendredi. Le ministre de l’Intérieur et son homologue de la Justice dévoilent le plan du gouvernement pour lutter contre le narcobanditisme. Parmi les mesures que devrait contenir ce plan, la création d’un parquet national de lutte contre la criminalité organisée.

Présidée par un "juge anti-narco", cette juridiction aura pour mission de traquer les trafiquants, y compris au-delà des frontières françaises. Une idée à laquelle adhèrent 86% des Français, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD*.

Pas de clivage gauche-droite

Qu'importe l'âge, la catégorie socioprofessionnelle ou même le sexe, toutes les catégories sont très largement favorables à la mise en place de cette mesure. Ainsi, les hommes sont pour à 86%, les femmes à 85%, tandis que les CSP+, les inactifs et les CSP- le sont respectivement à 84%, 83%, et 89%. À l'aune des classes d'âge, ce sont les 18-24 ans (93%) et les 65 ans et plus (90%) qui sont le plus en adéquation avec la mise en place d'un parquet anti-narco. Viennent ensuite les 50-64 ans (86%), les 25-34 ans (82%) et les 35-49 ans (81%).

Fait assez rare pour être signalé, l'idée de la création d'un parquet anti-narco ne scinde pas la population. Exit donc le clivage gauche-droite : quelles que soient les opinions politiques, les sondés très majoritairement favorables à cette idée. À gauche, les électeurs sont pour à 89%, et ceux de droite à 92%. Dans le détail, les soutiens de la France insoumise sont 90% à être d'accord avec cette mesure, 88% pour les électeurs du PS et 91% pour les Verts.

De l'autre côté de l'échiquier politique, les Républicains y sont favorables à 96%, et les partisans du Rassemblement national le sont à 92%. Quant aux soutiens d'Emmanuel Macron, 82% d'entre eux veulent voir la mise en place de ce parquet spécialisé.

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 7 et 8 novembre. Échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.