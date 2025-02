SONDAGE - 81% des Français favorables à des sanctions économiques contre l’Algérie pour qu’elle accepte ses ressortissants sous OQTF

L'Algérie refuse d'accueillir sur son sol des ressortissants sous le coup d'une OQTF en France. Face à cette situation, 81% des Français sont favorables à la mise en place de sanctions économiques contre l'Algérie pour qu'elle accepte le retour de ses ressortissants sous OQTF, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le "Journal du Dimanche".

La relation entre la France et l'Algérie connaît quelques tensions depuis la décision d'Alger de refuser d'accueillir plusieurs de ses ressortissants sous le coup d'une OQTF. Pour faire bouger les choses, 81% des Français se disent favorables à la mise en place de sanctions économiques contre l'Algérie, comme l'augmentation des droits de douane, pour contraindre Alger à accepter le retour de ses ressortissants, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche.

Des résultats similaires dans toutes les classes d'âge et de catégorie sociale

Lorsque l'on regarde les résultats dans les différentes catégories d'âges, on observe que ce sont les 50 ans et plus qui sont le plus favorable à cette mesure, à 87%. 78% des personnes sondées âgées de moins de 35 ans partagent cette opinion, tandis que 71% des 35 à 49 ans sont pour la mise en place de telles mesures.

On ne constate pas une différence d'opinion en fonction du sexe puisque 81% des hommes et 80% des femmes répondent par la positive. Si l'on regarde en fonction de la catégorie socio-professionnelle, on constate que la réponse reste unanime dans les mêmes proportions : 82% pour les inactifs, 81% pour les CSP + et 80% chez les CSP -.

97% des électeurs LR favorables

Sans surprise, les résultats sont contrastés entre les sympathisants de droite et ceux de gauche. Les militants du parti Les Républicains sont celles et ceux qui soutiennent le plus la mise en place de ces sanctions, à 97%. Du côté du Rassemblement national, ils répondent "oui" à 93%. Les sympathisants du parti présidentiel, Renaissance, sont 86% à approuver.

C'est du côté des partis de gauche que l'on ne voit pas cette unanimité. 79% des socialistes sont pour instaurer des sanctions, contre 70% des votants proches d'Europe Écologie / Les Verts et seulement 50% des sympathisants de La France Insoumise.

Échantillon national représentatif de 1000 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.