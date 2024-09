SONDAGE - 78% des Français favorables à l’emprisonnement des individus sous OQTF

Comme l'a révélé Europe 1, le suspect du meurtre de Philippine, un ressortissant marocain âgé de 22 ans visé par une Obligation de quitter le territoire français (OQTF), a pu être libéré du centre de rétention administrative (CRA) de Metz avant la fin de la durée maximale de son séjour. Selon les résultats d'un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du dimanche*, 78% des Français sont d'accord pour emprisonner systématiquement et sans limite de temps des individus sous OQTF en attendant leur expulsion du territoire. Aussi, 21% sont contre et 1% ne se prononce pas.

Toutes les sensibilités politiques favorables, à l'exception de LFI

Dans le détail, cette affirmation est globalement partagée par l'ensemble des tranches d'âge représentées dans ce sondage. Les moins enclins sont les 25-34 ans, à 64% pour, et les plus favorables sont les 65 ans et plus, à 86%. Du côté du statut socioprofessionnel, les inactifs s'expriment très largement en faveur de cette mesure (à 85%), davantage que les CSP+ (76%) et les CSP- (72%). À noter que le taux est sensiblement égal, que le votant soit une femme (77%) ou un homme (79%).

Enfin, lorsque l'on compare les résultats en fonction de la proximité politique des personnes interrogées, l'emprisonnement systématique des individus visés par une OQTF est là aussi globalement partagé, à l'exception des sympathisants de La France insoumise, plutôt contre à 55%. Pour le reste, la gauche dans son ensemble (64%), le camp présidentiel (86%), la droite (89%) et l'extrême droite (92%) se prononcent en majorité pour cette mesure.

*Échantillon national représentatif de 1010 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.