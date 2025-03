SONDAGE - 69% des Français sont pour l’interdiction du voile dans l’espace public

D'après un sondage CSA pour Europe 1/Cnews/Le JDD, 69% des Français sont pour son interdiction dans l'espace public. À l'exception des 18-24 ans, toutes les classes d'âge sont majoritairement en faveur de cette interdiction. Une idée qui recueille également la majorité des suffrages chez les électeurs de droite et du camp présidentiel.

C'est un débat qui va et vient sur la scène médiatique : le port du voile dans l'espace public. Et selon le dernier sondage CSA pour Europe 1/Cnews/Le JDD, 69% des Français sont pour son interdiction dans l'espace public. 30% sont contre, et 1% ne se prononce pas.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

78% des 50-64 ans pour l'interdiction

Dans le détail, 69% des hommes sont pour cette interdiction, et 68% des femmes. Des chiffres que l'on retrouve dans les mêmes proportions au sein des catégories socioprofessionnelles, puisque les CSP+ sont 67% à ne plus vouloir voir de voile dans l'espace public, tandis que 69% des CSP- sont dans le même cas, et 70% des inactifs.

Toutes les classes d'âge, (à l'exception des 25-34 ans qui pointent à 47%) sont majoritairement pour l'interdiction du voile dans l'espace public. L'âge avançant, cette idée rencontre de plus en plus de ferveur. Ainsi, si les 18-24 ans et les 35-49 ans sont à 66% pour cette mesure, les 50-64 ans y sont à 78% favorables, et les 65 ans et plus 75%.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi «Le voile islamique est utilisé comme un étendard politique contre la République», estime Manuel Valls

90% des électeurs du RN ne veulent plus voir de voile dans l'espace public

À l'aune des opinions politiques, un clivage gauche-droite se fait sentir sur cette question. Si les électeurs de la première mouvance sont 56% à être pour, ceux de la seconde pointent à 82%. Les électeurs de la France insoumise sont 42% à vouloir l'interdiction, contre 61% pour le PS et 58% pour les Verts.

De l'autre côté de l'échiquier politique, 83% des Républicains sont pour, et 90% des électeurs du RN. Quant au camp présidentiel, 74% des "ex-marcheurs" veulent voir l'interdiction du voile dans l'espace public.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 27 et 28 mars sur un échantillon national représentatif de 1010 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.