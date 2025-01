SONDAGE - 65% des Français estiment que la France est submergée par l'immigration

Le Premier ministre François Bayrou a évoqué une "submersion" migratoire dans certains départements français lundi soir. Des propos qui ont choqué à gauche, mais que 65% des Français approuvent, selon les résultats d'un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le "Journal du dimanche".

François Bayrou persiste et signe : mardi après-midi à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a maintenu ses propos concernant une "submersion" migratoire à Mayotte et dans plusieurs départements français, qu'il avait tenus lundi soir à la télévision. Cette vision est majoritairement partagée par un panel de Français interrogé dans un dernier sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du dimanche*. Effectivement, 65% des personnes sondées estiment que la France est submergée par l'immigration, 34% pensent que ce n'est pas le cas et 1% s'abstient.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi «Submersion» migratoire : le PS annule une réunion avec le gouvernement sur le budget après la sortie de Bayrou

Une fracture nette entre droite et gauche

Comme il était prévisible, cette question divise les sondés selon leurs sensibilités politiques. Ainsi, les plus en accord avec cette déclaration sont celles et ceux soutenant le Rassemblement national et l'extrême droite dans les urnes, à 94%. Du côté de la droite et des Républicains, ils répondent "oui" en grande majorité à la question "La France est-elle submergée par l'immigration ?", à 85%.

Aussi, les sympathisants de Renaissance, le parti présidentiel, sont 65% à affirmer que le pays subit une vague migratoire, alors que ces propos ont "gêné" la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Plus largement, les soutiens du camp présidentiel sont 58% d'accord avec cette analyse.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

En revanche, à gauche, on rejette massivement cette analyse du Premier ministre. 61% des sondés favorables au PS, 72% pour La France insoumise et 80% des sympathisants des Verts considèrent qu'il n'y a pas de submersion migratoire en France. Au total, 66% des personnes interrogées étant de gauche vont dans ce sens.

Des résultats équivalents selon la catégorie d'âge des sondés

En revanche, si l'on s'en tient aux résultats par les différentes catégories d'âge, on observe des parts équivalentes, allant de 62% chez les 25-34 ans à 71% chez les 50-64 ans. Également, le sexe du participant n'est pas un facteur déterminant puisqu'à l'image du résultat global de ce baromètre, 65% des hommes et 65% des femmes pensent qu'il existe une submersion migratoire.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Dernier paramètre de comparaison : la catégorie socioprofessionnel. Ici, les CSP- apparaissent les plus enclins avec cette déclaration du Premier ministre, à 72%, par rapport aux 66% d'inactifs qui partagent ces propos et aux 57% de CSP+ qui ont répondu "oui" à la question.

*Échantillon national représentatif de 1000 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.