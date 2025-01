«Submersion» migratoire : le PS annule une réunion avec le gouvernement sur le budget après la sortie de Bayrou

Après les propos du Premier ministre François Bayrou sur la "submersion" migratoire, le Parti socialiste a indiqué avoir annulé une réunion prévue mardi avec le gouvernement pour trouver un accord en vue de la commission mixte paritaire sur le budget. Ces propos ont choqué la gauche, en pleine tractation sur une non-censure.



Le Parti socialiste a indiqué avoir annulé une réunion prévue mardi avec le gouvernement pour trouver un accord en vue de la commission mixte paritaire sur le budget, après les propos du Premier ministre sur la "submersion" migratoire. François Bayrou a maintenu à l'Assemblée l'idée d'une "submersion" migratoire à Mayotte et dans plusieurs autres départements français, des propos qu'il avait tenus lundi soir sur LCI et qui ont choqué la gauche en pleine tractation entre le gouvernement et les socialistes sur une non-censure.

Un accord de non-censure avec le PS qui s'éloigne

"Pour le moment on ne va pas ce soir à Matignon, on peut appeler ça une suspension, on verra dans les heures qui viennent si ça produit d'autres réactions", a précisé le député socialiste Laurent Baumel devant la presse. Il a considéré qu'il était "trop tôt pour dire ce qu'on va faire, mais ce qui s'est passé cet après-midi ne va pas dans le sens d'un accord de non-censure", a-t-il admis.

"Il est possible qu'effectivement, s'il n'y a pas de bougé rhétorique, la position des socialistes évolue vers la censure", a-t-il poursuivi, tout en précisant que la discussion restait "collective au sein de notre groupe et nos instances". Il a notamment rappelé que parmi les arguments de la non-censure, "la prise en compte de la stabilité et la nécessité de donner à la France un budget", continuait "d'être un paramètre".

"Mais entre les concessions, qui pour le moment ne sont pas suffisantes, et le fait qu'on a un Premier ministre qui sort de la logique du Front républicain (...), en reprenant une rhétorique et un vocabulaire typiquement de l'extrême droite, ça rend la conclusion des négociations beaucoup plus difficile", a concédé M. Baumel.