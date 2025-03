SONDAGE - 57% des Français sont pour l'arrêt du regroupement familial

Selon un sondage CSA pour Europe 1/Cnews et le JDD*, 57% des Français sont pour l'arrêt de la politique du regroupement familial. 42% sont contre, et 1% ne se prononce pas. Les 18-24 ans sont les plus enclins à voir la fin de cette mesure, puisqu'ils pointent à 71%.

C'est un décret du 29 avril 1976 qui a semble-t-il fait son temps pour les Français. Selon un sondage CSA pour Europe 1/Cnews et le JDD*, 57% d'entre eux sont pour l'arrêt de la politique du regroupement familial. 42% sont contre, et 1% ne se prononce pas.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi «On a un vrai problème avec le regroupement familial en France», selon Maud Bregeon

71% des 18-24 ans veulent voir la fin du regroupement familial

Dans le détail, 58% des hommes sont pour, et 57% des femmes. Des chiffres que l'on retrouve chez les CSP+ (57%), les CSP- (57%) et les inactifs (58%). Concernant la pyramide des âges, elle oscille entre 56% et 58% de sondés qui veulent l'arrêt de cette politique, à l'exception des 18-24 ans qui pointent à 71%, et des 25-34 ans, à 49%.

Sans surprise, la question de l'arrêt du regroupement familial fait ressortir le clivage gauche-droite. Chez les électeurs de la première mouvance, 42% sont pour voir la fin de cette mesure, et 58% sont contre. Le PS et les Verts pointent à 38%, tandis que les personnes qui glissent un bulletin LFI dans l'urne sont 45% à vouloir que cette politique s'arrête.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 27 et 28 mars sur un échantillon national représentatif de 1010 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.