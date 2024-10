SONDAGE - 57% des Français sont favorables à la suppression de l'AME

C'est l'un des points de crispation du budget 2025 : l'Aide médicale de l'État (AME). Sujet sensible dans le camp d'Emmanuel Macron, conscient de la nécessité de faire des compromis pour adopter le budget, l'AME devait bénéficier d'une hausse de son enveloppe de 100 millions d'euros dans le PLF 2025 à 1,3 milliard d'euros, contre 1,2 en 2024, soit une hausse de 8%. Finalement, le gouvernement s'est dit favorable à un gel des crédits de l'AME ce mardi. Mais pour 57% des personnes interrogées dans notre sondage CSA pour Europe 1, Cnews et le Journal du dimanche*, il faut tout simplement supprimer l'AME.

Les plus de 35 ans majoritairement favorables à la suppression de l'AME

Dans le détail, les hommes sont 61% à vouloir la disparition de l'AME, contre 53% des femmes. Toutes les classes d'âge qui rassemblent une population qui a plus de 35 ans sont également majoritairement favorables à la suppression de ce dispositif qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Ainsi, les 35-49 ans sont 56% à vouloir voir l'AME disparaître. Un pointeur qui grimpe à 64% pour les 50-64 ans et 62% pour les 65 ans et plus.

A contrario, les 18-24 ans sont seulement 43% à être pour cette suppression, 48% chez les 25-34 ans. Si l'on se fie à la catégorie socio-professionnelle, toutes sont en majorité favorables à la disparition de l'AME, avec 56% pour les CSP+, 55% pour les CSP- et 59% pour les inactifs.

Un clivage gauche-droite très marqué

Mais c'est véritablement à l'aune des opinions politiques que l'on peut observer une division forte sur la question de l'AME, avec un clivage droite-gauche. Ces derniers sont 39% à vouloir la suppression pure et simple de l'AME. Une idée qui rassemble 42% des sympathisants EELV, 36% des partisans du parti à la rose, et 31% des LFI.

À droite en revanche, l'idée séduit une très large majorité. Les électeurs des Républicains sont pour à 80%, et ceux du Rassemblement national pointent à 82% pour, 17% contre et 1% qui ne se prononce pas. Quant au camp Renaissance, 58% des électeurs d'Emmanuel Macron plaident pour la fin de l'Aide médicale de l'État.

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 17 et 18 octobre sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.