Cyril Hanouna - L'aide médicale d'État (AME) est un «cercle vicieux», estime une dentiste

Un point fait controverse dans le budget de la santé ces derniers jours : l'argent alloué à l'aide médicale d'État (AME), destinée aux sans-papiers. "Je vois que dans le budget, le gouvernement de Michel Barnier s’apprête à augmenter de 100 millions d’euros l’aide médicale d’État, c’est-à-dire l’enveloppe qui est consacrée à la gratuité des soins pour les étrangers en situation irrégulière, qui peuvent venir en France, et même se faire recoller les oreilles aux frais de la princesse. Ce budget est en augmentation", a dénoncé Jordan Bardella, président du Rassemblement national à RMC.

Karine, auditrice de On marche sur la tête et dentiste en Île-de-France, estime que l'État achète aussi le silence des médecins avec cette aide. "C'est un cercle vicieux. Autrement dit, nous, praticiens, on a des charges énormes à payer : on a des loyers parfois énormes pour ceux qui sont installés en ville, les mutuelles, ce sont des loyers pas possibles, etc. Et le fait de dire à certains professionnels de santé : 'Ne vous inquiétez pas, il n'y a ni contrôle ni plafond', évidemment que ça donne envie de faire des abus. Évidemment que ça fait quand même une petite rente mensuelle sur laquelle certains comptent pour payer ces charges. Et donc cette petite rente, ils n'ont pas envie qu'elle s'évanouisse dans la nature", explique en colère cette dentiste. Le gouvernement a annoncé, ce mardi, être favorable à un gel des crédits consacrés à l'AME destinée aux sans-papiers.