SONDAGE - 48% des Français veulent arrêter complètement l'immigration, qu'elle soit légale ou illégale

Un chiffre en augmentation sur trois ans. Selon un sondage CSA pour Europe 1/Cnews et le JDD*, 48% des Français se déclarent pour l'immigration zéro en France, qu'elle soit légale ou illégale. Un chiffre en progression de 7% par rapport à une autre enquête d'opinion CSA menée en octobre 2021 (41% pour, 59% contre).

Les 18-24 ans les plus en faveur de l'immigration zéro

Dans le détail, 44% des hommes sont pour, contre 53% des femmes. 45% des CSP+ veulent voir complètement s'arrêter l'immigration dans l'Hexagone, un chiffre qui grimpe jusqu'à 54% chez les CSP- tandis que les inactifs pointent à 47%. Concernant les classes d'âge, on observe que cette question scinde en deux la société française, puisque tous les résultats sont compris entre 54% et 44% de "pour".

Ce sont les 18-24 ans qui ont le pourcentage le plus élevé et les 65 ans et plus le moins élevé. Les 25-34 ans pointent à 49%, les 35-49 ans à 48% et les 50-64 ans à 51%.

82% des électeurs RN pour une immigration zéro en France

Pour voir une différence significative dans les chiffres, c'est à l'aune des opinions politiques qu'il faut se pencher. Les électeurs de gauche sont très largement défavorables à un arrêt complet de l'immigration : 21% d'entre eux sont pour et 79% sont contre. Les sympathisants du PS pointent à 24% pour, ceux des Verts à 22% pour et ceux de LFI à 12% pour.

De l'autre côté de l'échiquier politique, les électeurs de droite sont plus représentatifs du résultat global du sondage avec 46% d'entre eux qui se déclarent pour l'immigration zéro en France, qu'elle soit légale ou illégale. Les Républicains pointent à 46%, quand les Français qui glissent un bulletin RN dans l'urne sont 82% à se dire pour cette mesure (16% contre et 2% ne se prononce pas). La majorité présidentielle est de son côté à 29% pour, et 71% contre.

*Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 21 et 22 novembre 2024 sur un échantillon national représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.