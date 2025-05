Immigration et naturalisation : Bruno Retailleau dévoile ses nouvelles propositions

Invité ce mardi matin de Pascal Praud de l'émission l'Heure des Pros sur Europe 1 et CNews, Bruno Retailleau a présenté sa nouvelle circulaire pour durcir les conditions de naturalisation. Un message fort, selon lui, sur la nécessaire assimilation des migrants aux valeurs républicaines. Le ministre a aussi appelé à un référendum sur l'immigration.



Alors qu'il était l'invité de Pascal Praud, ce mardi 6 mai, sur Europe 1 et CNEWS, Bruno Retailleau est revenu sur plusieurs sujets d'actualité, notamment les rodéos urbains, l'ultra-violence et l'immigration. Mais c’est sur sa récente circulaire concernant les naturalisations qu’il a voulu attirer l’attention.

En effet, cette circulaire vise à renforcer les critères d’acquisition de la nationalité française, un sujet qui fait régulièrement débat en France. Le ministre de l'Intérieur a expliqué que l’objectif était de garantir une meilleure assimilation des candidats à la naturalisation. Selon lui, la question migratoire ne concerne pas seulement la quantité, mais aussi la capacité de la France à intégrer de manière efficace ceux qui souhaitent devenir citoyens. "Il faut déjà que nous, en France, on se pose comme modèle. Est-ce que nous croyons suffisamment en nous-mêmes pour être capables de se poser en modèle ?", a-t-il souligné, ce mardi.

Bruno Retailleau a appelé une nouvelle fois à réviser la Constitution

Dans cette circulaire, plusieurs critères sont définis pour évaluer l'intégration des demandeurs. Le ministre insiste particulièrement sur la maîtrise de la langue française, une connaissance approfondie de l'histoire et des valeurs de la République, ainsi qu’un examen civique. Il ajoute à cela un critère plus original : l’autonomie du demandeur, qui serait validée par une insertion professionnelle sur cinq ans. Ces conditions sont perçues comme un gage d’adhésion aux principes républicains.

Bruno Retailleau a également appelé une nouvelle fois à réviser la Constitution pour permettre un référendum sur l’immigration, quelques jours avant la prise de parole d’Emmanuel Macron, qui doit dévoiler ses projets de consultation nationale mardi prochain. Le ministre est ferme dans sa volonté de rendre le processus de naturalisation plus sélectif et mieux adapté aux réalités sociales et économiques actuelles.