Sommet pour la Nouvelle-Calédonie : «L’Etat n’a littéralement aucun pouvoir», estime Christophe Badda

Un sommet s'est ouvert mercredi 2 juillet pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, dans l'espoir de mettre fin à la crise. Pour Christophe Badda, membre de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Nouvelle-Calédonie et invité d’Europe 1 Midi Week-end, “l'Etat n’a littéralement aucun pouvoir” sur l'archipel.

Loyalistes et indépendantistes de Nouvelle-Calédonie sont réunis depuis mercredi 2 juillet pour un sommet, qui s'est ouvert à l'Élysée. Le Président Emmanuel Macron, le Premier ministre François Bayrou et le ministre des Outre-mer Manuel Valls étaient présents pour les accueillir.

L’objectif de ce sommet est de trouver des solutions pour mettre fin à la crise sur l’archipel, un an après les émeutes qui ont fait plus de deux milliards d’euros de dégâts et 14 morts. Invité d’Europe 1 Midi Week-end, Christophe Badda, membre de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Nouvelle-Calédonie, fait part de l’instabilité de l’archipel.

“L’Etat n’a littéralement aucun pouvoir”

Pour lui, “la partie politique n’est sans doute pas la plus importante”. C’est plutôt l’aspect économique qui compte. “A part la défense et la monnaie, il ne reste rien à l’Etat”, déplore Christophe Badda.

Sur l’archipel, “l’Etat n’a littéralement aucun pouvoir”, poursuit-il en faisant référence à l’accord de Nouméa signé le 5 mai 1998. “Cet accord de Nouméa a cassé 25 années de croissance économique forte”, ajoute-t-il.

Christophe Badda revient également sur les émeutes, affirmant que ”la volonté de reconstruire et la volonté de travailler ensemble“ est bien présente. Pour lui, l’accord politique n’est pas favorable, mais “il semble que l’on puisse avoir au moins un accord économique qui redresse les choses“, estime-t-il.