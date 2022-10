Sobriété énergétique : la tendance des «energy manager» dans les entreprises

Sobriété énergétique oblige, les entreprises se mettent elles-aussi au vert. Pour faire face à la crise, le gouvernement a présenté un plan de sobriété énergétique début octobre dans le but de passer l'hiver prochain dans les meilleures conditions. Des mesures comme la baisse des chauffages dans les bureaux ont donc été mises en place. Pour répondre au mieux à ce plan, certaines entreprises ont fait appel à des "energy manager", des experts en sobriété.

Une réduction de la consommation de plus de 20%

L'objectif pour ces "energy manager" : détecter le moindre gaspillage d'énergie au sein des sociétés. C'est le cas de Viviane Caruel, experte qui s'occupe de la compagnie d'assurances Generali. "On regarde ce qu'il se passe dans les open spaces. Avec des capteurs température, on peut savoir quel fonctionnement présente des défauts. Cela peut nous arriver de démonter les faux plafonds pour regarder quelle vanne est mal réglée ou ne marche plus", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Avec leur savoir, les experts apportent des conseils aux cadres de l'entreprise qui par moment manquent de connaissance en terme d'économie d'énergie. Dans les open spaces, par exemple, les ampoules et la climatisation traditionnelle ont laissé place aux détecteurs de présence qui viennent réguler l'éclairage et la température. Des changements qui ne sont pas négligeables pour Gérald Yven, responsable de l'environnement chez Generali. "On a déjà réussi à réduire de plus de 20% notre consommation énergétique", souligne-t-il. Aujourd'hui, le responsable mise sur une réduction de 25% d'ici à 2025.