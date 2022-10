SNCF : un train sur deux en régions mardi, et trafic diversement perturbé en Ile-de-France

La circulation des trains régionaux sera perturbée mardi, avec un TER et un train Intercités sur deux en moyenne en France, ainsi que sur les réseaux d'Ile-de-France pour la journée de grève interprofessionnelle qui ne touchera qu'à la marge le trafic TGV, a annoncé lundi la SNCF. En région parisienne, le trafic sera normal sur certaines lignes (K, T11, T13) mais fortement perturbé sur d'autres (1 train sur 3 pour le RER D et les lignes J et L du Transilien). La SNCF prévoit de ne faire circuler qu'un train sur deux sur les lignes B et C du RER, H, N et R du Transilien, et trois sur quatre sur le RER A et la ligne P.

Trois trains sur cinq fonctionneront sur le RER E, deux sur trois pour la ligne U, tandis qu'il y aura un tram toutes les 15 minutes sur la ligne T4.

