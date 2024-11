Smic, retraites complémentaires, trêve hivernale... Ce qui change au 1er novembre

Encore du changement dans le porte-monnaie des Français en ce début de mois. Ce vendredi 1er novembre est synonyme de revalorisation du Smic de 2%, conformément à une annonce du Premier ministre Michel Barnier lors de son discours de politique générale. La trêve hivernale, tout comme la 9e opération Mois sans tabac, démarrent également ce jour. Europe 1 fait le point sur les principaux changements.

>> LIRE AUSSI - Gel des pensions de retraite : le scénario de ce qui va se passer dans les prochains mois

Le Smic revalorisé de 2%

Michel Barnier s'y était engagé le 1er octobre dernier : le Smic va être revalorisé de 2% dès ce vendredi 1er novembre, et non pas au 1er janvier comme cela était prévu. Selon le gouvernement, cette augmentation doit porter le salaire minimum net mensuel à 1.426 euros, au lieu de 1.398 euros, dans l'objectif d'anticiper les effets de l'inflation.

Les retraites complémentaires des salariés du privé augmentées de 1,6%

Les pensions complémentaires des ex-salariés du privé seront revalorisées de 1,6% à compter du 1er novembre, soit 0,2 point en dessous de l'inflation prévue par l'Insee pour 2024 (1,8%). Cette revalorisation équivaut à une hausse de 13 euros par mois en moyenne, pour une pension complémentaire de 800 euros, a précisé à l'AFP une source proche du conseil d'administration de ce régime, géré paritairement par le patronat et les syndicats.

Baisse du prix du gaz

La baisse du "prix de repère de vente" de gaz de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) va entraîner dès ce mois de novembre une diminution de 1,18% des tarifs.

Date limite pour payer l'impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Les Français soumis à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) ont jusqu'au 15 novembre pour procéder au paiement, s'ils n'utilisent pas un moyen dématérialisé. Cette date limite est fixée au 20 novembre en cas de paiement par Internet. Le prélèvement sera effectué à partir du 25 novembre, selon le calendrier fiscal.

Début de la trêve hivernale

Comme chaque année, la trêve hivernale débute le 1er novembre et prend fin le 31 mars. Pendant cette période, qui correspond aux mois les plus froids, les locataires qui n'arrivent pas à payer leur loyer ne peuvent pas être expulsés. Des exceptions existent néanmoins, pour celles et ceux qui bénéficient d'un relogement adapté à leurs besoins familiaux, et pour les squatteurs de résidences, principales ou secondaires. Les coupures de gaz et d'électricité pour impayés sont aussi interdites.

Premier jour de l'opération Mois sans tabac

C'est aussi un marronnier du mois de novembre : depuis 2016, la campagne du Mois sans tabac démarre le jour de la Toussaint pour "encourager les fumeurs à arrêter de fumer". Cette opération est organisée par Santé publique France et le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Assurance Maladie. Différents outils sont donnés aux fumeurs pour les aider à réduire leur consommation.

Les pneus hiver obligatoires en montagne

Les automobilistes qui arpentent les routes de montagne doivent obligatoirement s'équiper de pneus hiver, ou disposer de chaînes ou chaussettes à neige. Effectivement, dans 34 départements français qui regorgent de zones montagneuses, il est indispensable d'équiper son véhicule dès ce vendredi, et ce jusqu'au 31 mars 2025.