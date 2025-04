52 milliardaires en France, un de moins que l'an dernier, selon Forbes France

Forbes France a publié ce mercredi son classement annuel des plus grosses fortunes. La France compte 52 milliardaires en 2025 avec en tête Bernard Arnault. Au niveau mondial, les milliardaires sont plus nombreux qu'en 2024, 3.028 contre 2.781. Elon Musk reste l'homme le plus riche de la planète.

La France compte 52 milliardaires en 2025, patrons ou héritiers, soit un de moins que l'an dernier, selon le classement annuel Forbes France publié mercredi, qui note que Bernard Arnault n'est plus l'homme le plus riche du monde, devancé par Elon Musk et des géants américains de la tech.

Au niveau mondial, les milliardaires sont plus nombreux qu'en 2024 (3.028 contre 2.781), et également plus riches que jamais, selon le classement international de Forbes dévoilé il y a quelques jours et qui place Elon Musk comme personnalité la plus riche au monde, "seul milliardaire à avoir ajouté plus de 100 milliards de dollars depuis l'année dernière à sa fortune nette" qui totalise 342 milliards de dollars.

Bernard Arnault en tête, François Pinault cède une place

En France, Bernard Arnault (et sa famille), à la tête du groupe de luxe LVMH, reste toutefois sur la première marche du podium des personnes les plus riches du pays, et de loin, avec une fortune estimée par Forbes France à 164 milliards d'euros. Il pesait 215 milliards d'euros dans le classement précédent.

Il est suivi de Françoise Bettencourt Meyers (et sa famille), héritière de L'Oréal, avec 75,4 milliards d'euros. Aux 3e et 4e places figurent les frères Wertheimer (Alain et Gérard, 33,2 milliards d'euros chacun), propriétaires, entre autres, de Chanel SA. Emmanuel Besnier, à la tête du géant de l'agroalimentaire Lactalis, complète le top 5 français avec une fortune estimée à 22,6 milliards d'euros.

François Pinault, fondateur de PPR devenu Kering, cède une place. Il était l'an dernier au 5e rang mais n'occupe cette année "que" la 6e place, avec 20 milliards d'euros (contre 29,2 milliards dans le précédent classement). Le groupe de luxe, qui comprend Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta..., a été affecté par une baisse de ses ventes en boutiques, et son bénéfice net a chuté de 62% en 2024, plombé par Gucci.

Au total, neuf femmes figurent au palmarès français, soit le même nombre qu'en 2024. "Le club des milliardaires français ne voit chaque année que très peu de nouveaux venus", relève Forbes France. L'année 2024 avait vu l'entrée dans le palmarès Forbes de "la famille du défunt Olivier Dassault, des deux fils de Yves Rocher et des héritiers de la dynastie Peugeot, mais ces derniers ne figurent plus" dans le palmarès 2025.

Autre départ du classement 2025, celui de Nicolas Puech, un des héritiers Hermès, qui "aurait perdu l'essentiel de sa fortune" à la suite "d'une opération trouble", selon le magazine. Deux entrants en 2025 : Stéphane Courbit, fondateur de Banijay Group, au 42e rang avec une fortune de 1,8 milliard d'euros, et Eric Hémar, à la tête de ID Logistics (groupe de logistique), à la 46e place avec 1,4 milliard d'euros.