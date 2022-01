Ski : les Anglais peuvent désormais revenir en France sans aucune restriction

Derrière le masque, c'est donc le grand sourire notamment à La Plagne, en Savoie . Ils n'étaient pas là pour Noël et cela s'était vu dans les rues de la ville. Car la station savoyarde est l'une des préférées des Anglais, qui, en hiver, normalement, représentent près de 20% de la fréquentation. Pour le maire, Jean-Luc Boch, retrouver la clientèle britannique , c'est donc une "excellente nouvelle". "La Plagne, c'est plusieurs dizaines de milliers d'Anglais qui viennent chaque semaine nous voir. Aujourd'hui, ils reviennent et on est très heureux de les accueillir", assure-t-il au micro d'Europe 1.

D'ailleurs, les appels venus d'outre-Manche se font beaucoup plus nombreux depuis quelques jours. "On a des réservations de la part de clients anglais tous les jours qui rentrent", confirme Sybille de Monvallier, de l'agence immobilière Oxygène, qui reçoit "beaucoup d'appels et de mails". Il y a "beaucoup de consultations, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie", détaille-t-elle.

Une clientèle qui se fait plaisir

Dans les restaurants aussi, on se réjouit de ce retour. "On les attend avec impatience, on les adore, ce sont des personnes très joviales. On s'entend très bien avec eux. Ils mettent la bonne ambiance", explique Stéphane Griadoux, patron des Cocottes, situé au pied des pistes. "Et en plus ce sont des bons consommateurs. Ils consomment de la bière quand il fait beau en terrasse ou à l'intérieur." Et les Britanniques ne regardent pas à la dépense d'après son expérience : "Ce qu'ils veulent, c'est profiter, et se faire plaisir surtout."

Chaque année, les retombées économiques de la clientèle anglaise sur les domaines skiables français sont estimées à un milliard d'euros.