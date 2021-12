Après une année blanche, les stations de ski font carton plein

En cette saison, la montagne a de nouveau la cote car les Français ne boudent pas leur plaisir de retourner dans leurs stations de ski. Un bonheur pour les professionnels du secteur qui retrouvent enfin une saison de la glisse en forme, après une année blanche, conséquence du Covid.

La "féerie de Noël"

"Ce qui fait plaisir, vraiment plaisir, c'est que les gens sont de retour en station. Que ce soit nos clients marseillais, de Grenoble, de Paris et d'ailleurs, ils avaient envie de retourner prendre leurs ski et retrouver la neige", se réjouit David Chabanal, directeur de l'Office du tourisme de la station Serre-Chevalier, dans les Hautes Alpes. Et la féerie de Noël et du nouvel An y contribue.

"Les gens sont tout simplement heureux de retrouver le domaine skiable, de retrouver les sensations de glisse. Et nous, dans la vallée, de voir que les restaurants, les écoles de ski, les hébergements et les hôtels se remplissent et sont bien fréquentés."

Des chiffres équivalents à ceux de la pointe de saison

Sur la fin de première semaine des vacances de décembre, la station Serre-Chevalier a approché les 60% de remplissage. "Ce qui est bien, puisque la semaine de Noël est toujours plus faible. La deuxième semaine de vacances, les taux sont de l'ordre de 80%, qui sont des taux de remplissage très intéressant et qui correspondent à l'équivalent de la pointe de saison sur les vacances d'hiver de février aussi". A voir donc, si la tendance se poursuit dans les semaines à venir.