Ski : dans la station de Bourg-d'Oueil, le maire gâte les vacanciers en rendant gratuits les remontées mécaniques

Pour faciliter l'accès du ski à tous les budgets, la station de Bourg-d'Oueil, dans les Pyrénées, a décidé de rendre gratuit l'accès aux remontées mécaniques. Une offre unique en France, dont est très fier le maire de la commune.



Les stations de ski commencent à accueillir leurs premiers vacanciers, à l'occasion des vacances d'hiver 2025. À Bourg-d'Oueil, dans les Pyrénées, pour l'occasion, pas besoin de prendre un abonnement aux remontées mécaniques puisque la station a décidé de les rendre gratuites pendant plusieurs jours.

Une offre unique

Descendre les pistes de cette station familiale ne coûte ainsi plus un centime. À l'origine de cette offre unique en France, la volonté d'une station de faire profiter les sports d'hiver au plus grand nombre.

"Le but, c'est de recevoir beaucoup de parents et de grands-parents qui viennent avec leurs petits enfants. Tout le monde se retrouve ici au pied de la station et on peut faire du ski, s'amuser toute une journée", explique au micro d'Europe 1 Henri Jean, maire de la commune.

Offrir le ski à tous

La location du matériel est évidemment payante, parce que c'est géré par des bénévoles et en même temps, ça nous fait la publicité pour notre vallée", poursuit-il, tout en incitant les visiteurs à déguster une ou deux crêpes pour assurer le financement de l'activité de la station et passer un bon moment.

Jusqu'à 400 personnes peuvent se retrouver par jour sur ce domaine d'une trentaine d'hectares et les conditions sont idéales puisqu'il a neigé en abondance dans la nuit de vendredi à samedi. Une véritable carte postale pour tous les yeux, des plus petits au plus grand. Preuve que le ski peut être encore très populaire, surtout avec des tarifs aussi attractifs.