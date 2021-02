Sites de bricolage, streaming... les habitudes des Français sur internet ont changé en 2020

L'année 2020 aura été particulière à plus d’un titre. Avec les confinements et les couvre-feux, nos modes de vie ont été bouleversés. Et nous avons passé plus de temps chez nous et devant nos écrans, comme le montre une étude de Médiamétrie sur les Français et Internet rendue publique mercredi. L’an dernier, nous avons surfé en moyenne 2h25 par jour, soit 20 minutes de plus qu’en 2019.

Cette nouvelle façon de consommer sur la toile n'est pas la seule à avoir évolué. Nos recherches et nos centres d'intérêts aussi ont changé. Un engouement inédit a en effet été observé autour des sites de bricolage, comme Leroy Merlin, ManoMano ou encore Castorama. Leur fréquentation a augmenté de 14% en un an et 18 millions de Français viennent chaque mois y chercher des idées. Autre tendance soulignée par l'étude, l'essor du Made in France. Les marques références ont elles aussi connu un afflux d’internautes très important, avec une augmentation de 42% en un an.

L'audience de TikTok multipliée par quatre

Une fois le shopping terminé, c'est vers une autre occupation que les Français se sont tournés : Netflix, Amazon Prime ou encore Disney+. Les sites de streaming ont connu une croissance de 37% l’an dernier, avec une mention spéciale pour le géant Netflix, qui voit désormais 19 millions de Français se connecter chaque mois sur sa plateforme.

Et pour parler de tout ça, nous nous sommes rués sur les réseaux sociaux. Là aussi un écart important a été relevé par Médiamétrie puisque les 15-24 ans ont passé 2h12 dessus en moyenne par jour, contre 45 minutes pour les 25-49 ans. Parmi les réseaux les plus populaires, Whatsapp, Snapchat et surtout TikTok, dont l’audience a été multipliée par quatre en un an.

Enfin, Covid-19 oblige, il a fallu trouver des créneaux pour se faire tester ou vacciner contre le virus. Et là aussi, la fréquentation des sites de prise de rendez-vous médicaux, Doctolib en tête, a augmenté de 26%.