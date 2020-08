Sécheresse : les agriculteurs attendent avec impatience les aides de l'Etat

Des récoltes desséchées, des sols craquelés sous l’effet du manque d’eau… La France connaît depuis plusieurs semaines un épisode de sécheresse particulièrement intense. Et les agriculteurs en subissent les lourdes conséquences. "On prend des mesures exceptionnelles pour accompagner les agriculteurs face à des épisodes de sécheresse qui ne cessent de se répéter", a déclaré Julien Denormandie. Le ministre de l'Agriculture a confirmé qu’une "part significative" du volet agricole du plan de relance de l’économie devant être annoncé le 25 août sera consacrée à "l’adaptation de nos cultures au changement climatique". "Pour tous les départements qui pourront relever de la calamité agricole", le ministre a indiqué qu’il serait "très vigilant" afin que les agriculteurs concernés puissent en bénéficier.

Avec la sécheresse, "une catastrophe économique"

Julien Denormandie a donc annoncé une batterie de mesures et si on ne sait pas encore exactement à combien elle s’élèvera, elle est d'ores et déjà perçue comme une bouffée d'oxygène pour les agriculteurs. "C'est une rentrée d'argent qui va nous permettre de payer nos fournitures et nos charges pour l'année à venir", explique au micro d'Europe 1 un agriculteur dans les Yvelines. Il a été durement touché par la sécheresse : "Les maïs ne sont pas très hauts (... ) ça fait au moins 50 % de pertes", déplore-t-il, qualifiant la situation de "catastrophe économique".

Les aides immédiates seront accompagnées de mesures à long terme. Pour le gouvernement, l'objectif est double : aider les exploitations françaises tout en les adaptant au changement climatique. Pour Patrick, éleveur en Alsace, le pays est sur la bonne voie. Il aimerait notamment que soit simplifié l'aménagement des structures d'eau.

"Cette année, on a eu des excédents d'eau et rien n'arrive à les absorber donc si on pouvait en stocker une partie, on pourrait le réutiliser pour nos irrigations, ça serait vraiment bien", développe-t-il au micro d'Europe 1. Les agriculteurs et le gouvernement envisagent aussi une autre piste : le développement de plantes plus résistantes à la chaleur et moins gourmandes en eau.