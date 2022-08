Sécheresse : la Vendée lance un projet de recyclage des eaux usées

Face à la sécheresse historique qui touche la France, il faut trouver des solutions. Pour éviter d'éventuelles pénuries d'eau potable, la Vendée a lancé un projet de recyclage des eaux usées. Et c'est une première en Europe. Une fois traitées, elles pourront être consommées par 35.000 habitants autour des Sables-d'Olonne. L'eau est d'abord récupérée à la sortie de la station d'épuration des Sables-d'Olonne. Elle est ensuite retraitée dans une unité d'affinage.

Moins d'1% de l'eau réutilisée

"Il y a cinq étapes de traitement qui permettent d'éliminer la pollution restante dans les eaux", explique Mathilde Coulais, chargée de programmes à Vendée Eau, qui porte le projet. Puis les eaux revalorisées sont transférées à travers une canalisation de 27 kilomètres jusqu'à un lac qui sert de réserve. "Les eaux usées affinées et les eaux du lac sont mélangées et l'eau est ensuite pompée au niveau du barrage pour faire de l'eau potable."

En France, moins d'1% de l'eau est actuellement réutilisée, seules l'agriculture et les espaces verts peuvent en bénéficier. C'est à peu près le seul usage autorisé aujourd'hui. Le programme Jourdain est donc une solution, une adaptation aux changements climatiques. "On va être amené à subir de plus en plus d'épisodes de sécheresse et ça nous permettra de moins manquer d'eau, ou en tout cas, et de limiter les pertes", souligne Mathilde Coulais. Un enjeu crucial alors que le mois de juillet dernier est le deuxième plus sec jamais enregistré en France. La première pierre de l'usine d'affinage a été posée début juillet. Ce projet doit être totalement opérationnel mi 2024.